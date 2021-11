Wjechał w budynek apteki i dachował. Groźny wypadek w Braniewie

27 letni kierowca citroena został ranny w niedzielę w Braniewie w woj. warmińsko-mazurskim, po tym jak stracił panowanie nad samochodem i uderzył w budynek apteki. Mężczyzna został przewieziony do szpitala – poinformowała kom. Jolanta Sorkowicz z braniewskiej policji.

Do wypadku doszło w niedzielę po godz. 9 na ulicy Braniewskiej, która jest w ciągu drogi wojewódzkiej 504.



Kierujący citroenem 27–latek, jadąc od Fromborka, na łuku drogi stracił panowanie nad autem; wypadł z jezdni i uderzył w budynek apteki.



Auto z dużą siłą uderzyło w schody prowadzące do apteki i dachowało. Strażacy, by wydobyć mężczyznę z samochodu, musieli użyć narzędzi hydraulicznych.



Kierowca trafił do szpitala w Elblągu. Policja ustala okoliczności wypadku.