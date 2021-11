Rodzicu, to ostatni dzwonek na złożenie wniosku o „Dobry start”

Tylko do końca listopada można składać wnioski o wypłatę szkolnej wyprawki w ramach programu „Dobry Start”. Weryfikacja wniosków i wypłata świadczenia odbywa się niemal w 100 proc. automatycznie. W tym roku wypłacono już prawie 4,28 mln świadczeń, na łączną kwotę 1,28 mld zł.

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł z programu „Dobry Start”. W tym roku wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.



Świadczenie z programu „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.



Z danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny wynika, że do piątku ZUS przyznał wyprawki dla 4,36 mln uczniów. Wypłacono już 4,28 mln świadczeń o łącznej kwocie 1,28 mld zł.



Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).



Świadczenie z programu jest wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.