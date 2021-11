Czy pracodawca może sprawdzić certyfikat covidowy? W tym kraju musi

Na Słowacji pracodawcy mają od dziś obowiązek kontrolowania certyfikatów covidowych u swoich pracowników. Osoby niezaszczepione muszą przechodzić regularne testy na obecność koronawirusa.

Przepisy zobowiązują pracodawcę do kontroli certyfikatu u pracownika bez względu na formę zatrudnienia. Kontrolom nie podlegają jedynie osoby, które w swojej pracy nie mają kontaktu z innymi.



Pracownicy, którzy nie są w pełni zaszczepieni i nie przeszli COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, muszą być regularnie testowani na obecność koronawirusa. Testy refunduje państwo. Odmowa testu przez pracownika daje możliwość skierowania go na bezpłatny urlop.



Od czwartku na Słowacji obowiązuje stan wyjątkowy i dwutygodniowy lockdown. Pod koniec tego tygodnia rząd ma ocenić efekty zaostrzenia obostrzeń. Jeśli dojdzie do poprawy sytuacji w szpitalach, łagodzenie restrykcji będzie dotyczyć w pierwszej kolejności zaszczepionych.

wciąż jest jednym z najwolniej szczepiących państw Unii Europejskiej. W pełni zaszczepionych jest około 46 proc. mieszkańców tego kraju.Do grona zachęcających do szczepień dołączyli trzej byli prezydenci Słowacji: Andrej Kiska, Ivan Gaszparovicz i Rudolf Schuster, którzy opublikowali wspólny apel.