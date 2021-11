„Prawo do aborcji jest święte”. Ta kuriozalna teza padła w dyskusji o… sprzątaniu po sobie [WIDEO]

– Prawo do aborcji jest święte – oświadczyła poseł Małgorzata Prokop Paczkowska z Lewicy unikając jednocześnie odpowiedzi na pytanie, czy „ma odwagę odciąć się od chamstwa, od agresji, od tego języka nienawiści, który uskutecznia Marta Lempart”.

Pytanie to zadawał parlamentarzystce red. Miłosz Kłeczek prowadzący program „Strefa Starcia” w TVP Info, w kontekście zachowania Marty Lempart, która zniszczyła pracę pani sprzątającej biurowiec przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, po czym na zwróconą uwagę odpysknęła spracowanej kobiecie, że nie zamierza posprzątać uczynionego przez siebie bałaganu. Posunęła się nawet do twierdzenia, że robi to „dla jej dzieci”.



Niestety, prowadzący odpowiedzi nie otrzymał, dany jej czas poseł Prokop Paczkowska wolała bowiem wygłaszać ideologiczne deklaracje i oskarżać o „niszczenie kobiet” Prawo i Sprawiedliwość.



– My grzeczne już nie możemy. Nasze prawa są bezczelnie zabierane nam w naszym kraju. I prawa nasze takie jak prawo do aborcji jest święte i nikomu nic do naszych ciąż – mówiła aroganckim tonem polityk.



Przedstawicielka Lewicy dodała, że Lempart „może protestować tak jak chce”. Gdy prowadzący chciał uzyskać odpowiedź na zadane pytanie, przerywała mu, twierdząc, że to on jej przerywa i posłanka „nie może skończyć”. Pouczała także dziennikarza, by „się wyciszył”.



– Pani mówi, że to jest święte. Używa pani jeszcze takiego słowa. Czy pani wie, co to jest świętość? – Pytała poseł Anna Milczanowska z Prawa i Sprawiedliwości. – Jest święte! – upierała się przedstawicielka Lewicy.

źródło: TVP Info

- Rozumiem zdenerwowanie pani poseł, bo łatwo jest kochać całą ludzkość, towarzysz Lenin kochał najbardziej całą ludzkość, ale trudno jest kochać konkretnego człowieka. Łatwo jest mówić o prawach wszystkich kobiet, a trudno jest dostrzec prawa tej pani, która pracuje, sprząta. Jesteśmy wychowani albo w takim szacunku, że sprzątamy po sobie, podnosimy papiery, albo w takim szacunku, że robimy chlew, gdziekolwiek chcemy – komentował wystąpienie Prokop Paczkowskiej i happening Marty Lempart redaktor naczelny tygodnika „Sieci” Michał Karnowski. Wspomniany happening to jego zdaniem „symboliczna scena”, która „pozostanie długo w pamięci Polaków”.zauważył, że lewicowa posłanka powinna zaznaczać, że mówi w imieniu swoim i swoich zwolenniczek, a nie wszystkich kobiet.– Dopóki takie osoby, jak pani Lempart, nie niszczą i nie powodują zgorszenia publicznego – bo to wy, szanowna pani posłanko wprowadzacie absolutnie nowe praktyki uliczne: wulgaryzmy, chamstwo – wskazał Jakubiak.