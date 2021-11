Słynny austriacki antyszczepionkowiec Johann Biacsics zmarł na COVID-19

Jeden z najbardziej znanych austriackich antyszczepionkowców, Johann Biacsics, zmarł na COVID-19. Wcześniej 65-latek na własne życzenie został wypisany ze szpitala.

Johann Biacsics był zwolennikiem „alternatywnej terapii” dwutlenkiem chloru. O jego śmierci doniosły niemieckie media – dziennik „Die Zeit” i oraz RTL.



Pomimo krytycznego stanu – mężczyzna niemal nie mógł oddychać – odmówił konwencjonalnego leczenia. Ostatecznie zażądał wypisania go ze szpitala, twierdząc, że pokonał koronawirusa.



W domu Johann Biacsics miał kontynuować „leczenie” m.in. z użyciem dwutlenku chloru. Jest to substancja wykorzystywana do odkażania i wybielania, zalecana przez antyszczepionkowców jako lek wspomagający w walce z COVID-19. Zalecenia te nie mają podstaw naukowych.

źródło: polsatnews.pl, „Die Zeit”

Rodzina konsekwentnie twierdzi, że to nie koronawirus doprowadził do śmierci mężczyzny.