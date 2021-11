Program Profilaktyka 40 Plus wydłużony. Jak skorzystać? [WIDEO]

Program Profilaktyka 40 Plus będzie wydłużony do końca czerwca przyszłego roku. W jego ramach osoby powyżej 40. roku życia mają dostęp do darmowych badań krwi, moczu i kału, na podstawie których lekarze oznaczają różne parametry. Aby się zapisać, trzeba wypełnić ankietę w Internetowym Koncie Pacjenta albo telefonicznie przez infolinię 22 735 39 53. E-skierowanie na badania – dostosowane do mężczyzn i kobiet – dostaniemy w ciągu kilku dni. Wykonane badania dadzą nam i lekarzowi wiedzę o stanie naszego zdrowia. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć powikłań, albo długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które często jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

