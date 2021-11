Omikron w Europie. Von der Leyen: Musimy zyskać na czasie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w niedzielę, że Unia Europejska potrzebuje więcej czasu na pełną ocenę ryzyka związanego z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa Omikron i lepsze przygotowanie się do nowej sytuacji.

– Wiemy, że to wyścig z czasem, naukowcy i producenci potrzebują dwóch-trzech wygodni, by lepiej zrozumieć nowy wariant – podkreśliła von der Leyen podczas konferencji prasowej na Łotwie.



W tym czasie – zdaniem szefowej KE – kraje UE powinny poświęcić uwagę środkom zaradczym, wśród których jako najważniejszy wskazała szczepionki przeciw COVID-19. Przypomniała, że Komisja podpisała w maju trzecią umowę z firmami BioNTech/Pfizer, według której Unii Europejskiej zostanie dostarczonych kolejne 1,8 mld dawek preparatu.



Kontrakt zawiera klauzulę zobowiązującą producentów do dostosowania szczepionki do nowego wariantu w ciągu 100 dni od momentu, kiedy badania wykażą jego odporność na opracowany preparat – podała agencja Reutera.

Odkryty 24 listopada w Republice Południowej Afryki wariant Omikron został dotychczas zidentyfikowany w należących do UE Belgii, Danii, Niemczech, Włoszech i Holandii oraz w Australii, Botswanie, Izraelu, Hongkongu i Wielkiej Brytanii.