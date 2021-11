Reprezentanci Polski przygotowali szlachetną paczkę [WIDEO]

Reprezentanci Polski w piłce nożnej kobiet i mężczyzn przygotują Szlachetną Paczkę dla potrzebującej rodziny. Tym razem wesprą panią Marię, mamę wychowującą trójkę dzieci.

Po raz kolejny zawodnicy polskiej kadry szykują dedykowaną pomoc dla potrzebujących w ramach Szlachetnej Paczki. – To dla nas ważna, coroczna tradycja – przyznał kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski.



W tym roku do piłkarzy dołączyły również piłkarki. – Od teraz nie łączy nas tylko piłka, ale również pomaganie – wspomniała bramkarka Katarzyna Kiedrzynek.





Jedna drużyna

źródło: pap

Polscy zawodnicy i zawodniczki stworzyli jedną drużynę, która pomaga rodzinie pani Marii, samotnie wychowującej trójkę dzieci: 17-letnią Magdalenę i dziewięciolatków Olgę i Olafa.– Rodziny, którym pomaga, często są osamotnione i nie mają wsparcia. Ich sytuacja jest trudna, potrzebują kogoś, kto się nimi zainteresuje. Pomoże im nie tylko materialnie, ale również doda otuchy i nadziei. Takim wsparciem chcemy być dla pani Marii i jej dzieci – powiedział kolejny z reprezentacyjnych piłkarzy Grzegorz Krychowiak.Z kolei Ewa Pajor nawiązała do roli „dwunastego zawodnika w pomaganiu potrzebującym”, którym zwykle dla piłkarzy i piłkarek są kibice. – W paczce znajdą się najważniejsze rzeczy, których potrzebuje rodzina. To oczywiście żywność, a także węgiel, aby ocieplić dom w zimę i ciepłe kurtki oraz nowe sprzęty, takie jak lodówka i pralka – przekazała Pajor.Szlachetna Paczka to program społeczny, który działa od 2001 roku. Opiera się na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. Weekend Cudów w tym roku odbędzie się 11-12 grudnia.