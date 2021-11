Robotnik spadł z rusztowania. Dostęp do rannego był utrudniony

Groźny wypadek w Skokach w Wielkopolsce. Mężczyzna spadł z rusztowania. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Ranny trafił do szpitala.

Do wypadku przy pracy doszło w piątek po południu na terenie jednej z inwestycji budowlanych. Pracownik doznał upadku z wysokości. Wylądował na pierwszym piętrze budynku. Ratownicy, którzy przybyli na miejsce mieli ograniczony dostęp do poszkodowanego ze względu na brak schodów w budynku.



– Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ewakuacji poszkodowanego przy pomocy drabiny mechanicznej przez okno na piętrze budynku. W trakcie działań ratowniczych prowadzonych przez strażaków osoba poszkodowana pozostawała pod stałą opieką ratowników medycznych – relacjonuje ogn. Piotr Kaczmarek, oficer prasowy KP PSP w Wągrowcu.



Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

