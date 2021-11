Nowe restrykcje w Wielkiej Brytanii. Kiedy zaczną obowiązywać?

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia potwierdziła w niedzielę trzecią w kraju infekcję wariantem Omikron, dodając, że zakażony opuścił już Wielką Brytanię. Minister zdrowia Sajid Javid wyjawił, że obowiązek wykonania testu PCR przez przyjeżdżających do kraju oraz surowsze zasady noszenia maseczek wejdą w życie we wtorek.

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił w sobotę, że przy wjeździe do kraju obowiązkowe będzie wykonanie testu PCR, oraz zapowiedział nakaz noszenia maseczek w sklepach i pojazdach transportu publicznego.



Minister przekonywał w rozmowie z BBC, że rząd zadziałał tak szybko, jak tylko mógł i podjął proporcjonalne do problemu kroki.



– Powodem wprowadzenia wczoraj nowych restrykcji jest konieczność ochrony osiągniętych dotychczas efektów, które pozwolą nam cieszyć się ze świąt Bożego Narodzenia z naszymi rodzinami – powiedział w niedzielę. Dodał, że rząd „wtedy kiedy to konieczne, podejmie odpowiednie środki”.



Osoby powyżej 18. roku życia otrzymają w Wielkiej Brytanii dawkę przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19 wcześniej, niż to dotąd zakładano. Znaczenie decyzji o przyspieszeniu kampanii szczepień podkreślił zastępca szefa doradców ds. szczepień brytyjskiego rządu prof. Anthony Harnden.

źródło: pap

– Przyspieszenie programu, dzięki któremu w całej populacji podniesiony zostanie poziom przeciwciał, jest bardzo sensowną strategią – powiedział.Brytyjski rząd powstrzymał się na razie od rekomendacji pracy zdalnej i rozszerzenia stosowania przepustek covidowych, co – zdaniem BBC – jest planem awaryjnym, który zostanie przyjęty w przypadku zimowego nasilenia pandemii.