Już od nowego roku kierowców, którzy lekceważą przepisy na drodze czekają bolesne podwyżki mandatów. Przekroczenie prędkości o 30km/godz. to 800 złotych mandatu, a wjazd na przejazd pomimo opuszczonych rogatek to 2 tys. złotych. Wyjątkowo dużo będą musieli zapłacić recydywiści. Ich kara będzie dwukrotnie większa. Opinie wśród kierowców są podzielone. Wszyscy zgadzają się co do tego, że na drogach powinno być bezpieczniej.

