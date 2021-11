Reżim Łukaszenki uczy dzieci strzelać [WIDEO]

Przy jednostce wojsk wewnętrznych białoruskiego MSW, założono Miejski Klub Wojskowo-Patriotyczny „Granit”. Dzieci mają się w nim uczyć między innymi obsługi broni i taktyki – informuje Biełsat.

Zdjęcia i nagrania z uroczystego otwarcia klubu opublikował stołeczny wydział edukacji. Podczas imprezy dla dzieci na scenie wystąpiła wojskowa orkiestra dęta, ale też funkcjonariusze w kominiarkach i z bronią – zwraca uwagę stacja.



W uroczystościach wzięli udział minister edukacji Ihar Karpienka, zastępca szefa administracji miejskiej Arciom Cura i wiceminister spraw wewnętrznych, dowódca wojsk wewnętrznych Mikałaja Karpiankou, oficer bezpośrednio odpowiedzialny za represje wymierzone w opozycję i brutalne pacyfikowanie protestów, jest objęty sankcjami Unii Europejskiej za łamanie praw człowieka.



Karpienkau skomentował otwarcie organizacji paramilitarnej dla dzieci państwowej telewizji STV.







– W ubiegłym tygodniu zaczęliśmy organizować spotkania – było 35-50 osób, a dziś naliczyłem 75. Dzieci do nas przychodzą. Nasz instynkt, wszystkich Białorusinów, każe kochać ojczyznę i jej bronić. Widzę, że podczas tych zabaw dzieci kierują broń we właściwą stronę. A my nauczymy je celnie strzelać i działać zgodnie z zasadami taktyki – zapowiedział oficer.



Dodał, że nazwa klubu „Granit” pochodzi od pseudonimu 1 Samodzielnej Specjalnej Brygady Milicji, na bazie której powstał.

