O włos od tragedii. Przerażające nagranie z Poznania [WIDEO]

Dwupasmowa ulica, kierowca jadący po prawej stronie zatrzymuje się przed przejściem. Piesi wchodzą na ulicę, tymczasem lewym pasem mknie dostawczy samochód. Tylko dzięki spostrzegawczości przechodzącej kobiety nie doszło do tragedii. Nagranie z niebezpiecznego zdarzenia trafiło do sieci.

„Ograniczenie do 30 km/h. Pieszy na przejściu, piesza, wchodząca na przejścia. Widząc w lusterku rozpędzonego busa użyłem sygnału dźwiękowego, żeby ostrzec pieszych. Dlatego kobieta na nagraniu biegnie. Wjechałem również sowim pojazdem delikatnie na sąsiedni pas ruchu, żeby kierowca zaczął hamować. Liczyłem się z ryzykiem kolizji - jednak chciałem chronić pieszych. Kierowca przejechał tak jak widzicie” – czytamy w opisie umieszczonych przez autora nagrania.



Obaj kierowcy spotkali się po kilkuset metrach.



„W rozmowie na kolejnym skrzyżowaniu - NIE MIAŁ POJĘCIA O CO MI CHODZI - miał pretensje, że to ja mu wyjechałem na jego pas przez linię ciągłą!” – dodaje autor, uzupełniając, że sprawa została zgłoszona na policję.





