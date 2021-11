Formuła 1 w żałobie. Nie żyje Frank Williams

W wieku 79 lat zmarł legendarny Sir Frank Williams, założyciel i wieloletni szef zespołu Formuły 1 Williams Racing – poinformował w niedzielę brytyjski team. W oświadczeniu podano, że Frank Williams został przyjęty w piątek do szpitala, a zmarł w niedzielę rano w otoczeniu swojej rodziny.

Williams założył zespół w 1977 i zarządzał nim do 2013 roku, a następnie przekazał swojej córce Claire, która prowadziła go aż do sprzedaży (nowym właścicielem został fundusz inwestycyjny Dorilton Capital z USA).



Pod jego wodzą kierowcy teamu Williams siedem razy zostali mistrzami świata (Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill i Jacques Villeneuve), a zespół dziewięciokrotnie w latach 1980–1997 zdobył tytuł w klasyfikacji konstruktorów.



8 marca 1986 roku we Francji Williams miał wypadek, jadąc wypożyczonym samochodem (Ford Sierra) z toru Paul Ricard na lotnisko w Nicei. Williams na jednym z zakrętów stracił panowanie nad samochodem i dachował. Nie miał zapiętych pasów, co spowodowało przesunięcie kręgów. Od wypadku jest sparaliżowany i porusza się na wózku inwalidzkim.



Rok później królowa Elżbieta II odznaczyła go Orderem Imperium Brytyjskiego. Tytuł szlachecki otrzymał w 1999 roku.

#wieszwiecej Polub nas

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79. — Williams Racing (@WilliamsRacing) November 28, 2021

We are filled with the most immense and deep sadness at the passing of Sir Frank Williams



His was a life driven by passion for motorsport; his legacy is immeasurable, and will be forever part of F1



To know him was an inspiration and privilege



He will be deeply, deeply missed pic.twitter.com/48JhruQpLK — Formula 1 (@F1) November 28, 2021

źródło: PAP, twitter

Ostatnie lata dla teamu Williamsa nie były udane. W 2019 bez sukcesów w jego barwach startowali Robert Kubica i Brytyjczyk George Russell, a w ubiegłym Russell i Kanadyjczyk Nicholas Latifi. W obecnym sezonie Russell jest 15., a Latifi 17. Zespół Williams (z siedzibą w Grove) zajmuje ósme miejsce.