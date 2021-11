Czy pracodawca powinien weryfikować szczepienia przeciw COVID-19? Podano wyniki sondażu

47 proc. badanych jest za tym, by pracodawca miał możliwość sprawdzenia, czy pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID-19 – wynika z sondażu Social Changes dla portalu wPolityce. 44 proc. ankietowanych opowiedziało się przeciwko takiemu rozwiązaniu.

W badaniu Social Changes, którego wyniki zostały opublikowane w niedzielę, respondentom zadano pytanie: „Czy według Pana/Pani pracodawca powinien mieć prawo do sprawdzenia, czy pracownik zaszczepił się przeciwko COVID-19.”



Za wprowadzeniem takiego rozwiązania opowiedziało się 47 proc. ankietowanych (26 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak” i 21 proc. „raczej tak”). Przeciwnego zdania było 44 proc. badanych (odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 31 proc.; „raczej nie” – 13 proc.). 9 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.



Wśród zwolenników weryfikacji szczepień było 54 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy (39 proc. opowiedziało się przeciwko), 76 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej (przeciwko 19 proc.) oraz 58 proc. wyborców Polski 2050 (przeciwko 35 proc.).



Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1079 osób w dniach od 19 do 22 listopada 2021 roku.

