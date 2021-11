Wariant Omikron rozprzestrzenia się po Europie. Wstrzymane loty z Afryki

Trzynaście przypadków zakażenia nowym wariantem koronawirusa Omikron stwierdzono wśród pasażerów dwóch piątkowych lotów z RPA do Amsterdamu – poinformował w niedzielę holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM). Dwa przypadki zakażenia potwierdzono też w Danii, a trzy w Niemczech.

RIVM wyjaśnił, że 13 osób zakażonych Omikronem było wśród 61 pasażerów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów na koronawirusa. Wszyscy przebywają obecnie w izolacji w jednym z hoteli w pobliżu amsterdamskiego lotniska Schiphol.



– Nie jest wykluczone, że więcej przypadków pojawi się w Holandii – powiedział minister zdrowia Hugo de Jonge na konferencji prasowej w Rotterdamie. – To może być wierzchołek góry lodowej. Wzywamy ludzi, którzy przybyli z tego obszaru, do jak najszybszego poddania się testom – dodał.



W piątek dwoma lotami z Johannesburga i Kapsztadu do Holandii przyleciało ok. 600 pasażerów. 531 osób miało negatywny wynik testu. Tego samego dnia minister zdrowia ogłosił zakaz lotów z krajów południowej części Afryki. Powodem jest właśnie Omikron. Ograniczenia weszły w życie w trybie natychmiastowym. Zakaz lądowania dotyczy lotów z RPA, Botswany, Eswatini, Lesoto, Namibii i Zimbabwe.





Dwa przypadki w Danii

W Danii zarejestrowano– potwierdziły w niedzielę miejscowe służby sanitarne.– Należało się tego spodziewać, dlatego naszą strategią jest dalsze intensywne monitorowanie infekcji w kraju – powiedział Henrik Ullum, dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego. Dodał, że dwie zakażone Omikronem osoby zostały poddane izolacji, a władze śledzą wszystkie ich kontakty.O podejrzeniu dwóch zakażeń wariantem Omikron duńskie ministerstwo zdrowia informowało w sobotę wieczorem.

Zachorowania w Niemczech

W Niemczech potwierdzono w niedzielę trzeci przypadek zakażenia Omikronem – u podróżnego wracającego z RPA, pochodzącego z regionu na południu Hesji – podała telewizja ARD.Według władz heskich zakażona osoba przybyła do Frankfurtu z RPA 21 listopada. W tym czasie Republika Południowej Afryki nie była sklasyfikowana jako obszar wysokiego ryzyka ani obszar występowania nowego wariantu. Według ustaleń ministerstwa spraw społecznych osoba, u której wykryto zakażenie, była w pełni zaszczepiona, ale w ciągu tygodnia pojawiły się u niej objawy infekcji i poddała się badaniom.W sobotę Instytut Maxa von Pettenkofera w Monachium oświadczył, że wykrył Omikron u dwóch podróżnych, którzy przylecieli samolotem z RPA 24 listopada.

Pierwszym europejskim krajem, w którym wykryto zakażenie Omikronem, była Belgia. W sobotę kolejne dwa przypadki zdiagnozowano w Wielkiej Brytanii i jeden we Włoszech.



Omikron ma znacznie więcej mutacji niż Delta, która już była bardzo zmutowana. W przypadku nowego wariantu mutacje te są skoncentrowane w strefie, która wchodzi w interakcję z komórką ludzką.



W piątek Światowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała nowy wariant koronawirusa jako „niepokojący”. Naukowcy wyjaśniają, że znaczne różnice w obrazie wirusa nie oznaczają automatycznie, że wariant jest bardziej niebezpieczny, ale to, że jeszcze bardziej dostosował się do organizmu człowieka. „Dalsze badania wskażą nam, czy to przystosowanie jest neutralne, mniej czy bardziej niebezpieczne” – podkreślają badacze cytowani przez agencję Ansa.