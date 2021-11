6 lat temu pokonał Kliczko, dziś toczy inną walkę. Poruszające nagranie Tysona Fury'ego [WIDEO]

Brytyjski pięściarz wagi ciężkiej Tyson Fury nagrał wideo, w którym powiedział o swojej chorobie i zwrócił się do wszystkich, którzy mają podobne problemy. „To wasz dzień. Bądźcie pozytywnie nastawieni, silni i nigdy się nie poddawajcie” – zaapelował.

Tyson Fury to zawodnik wywołujący wiele emocji.



W niedzielę wrzucił do sieci nagranie, w którym przypomniał, że sześć lat temu pokonał Władimira Kliczkę.



„Ale wkrótce potem zmagałem się ze zdrowiem psychicznym” – zaznaczył oceniając, że nikt nigdy nie może mieć pewności, że taka choroba go nie dopadnie. Podkreślił, że on sam, również „codziennie z nią walczy”.



Zaapelował więc do wszystkich, którzy zmagają się z podobnymi dolegliwościami, by byli pozytywnie nastawieni i nigdy się nie poddawali.



„Wszystkiego najlepszego, niech was Bóg błogosławi, udanej niedzieli” – podsumował.

6 years ago today I beat Klitschko & became unified heavyweight champion.



But soon after I came down with mental health struggle. Nobody is ever safe from mental health. I continue to battle on a daily basis.



To anyone struggling, never give up. Keep fighting. God bless you x pic.twitter.com/a36mrfNm1x