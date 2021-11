Potężne trzęsienie ziemi. Do internetu trafiają pierwsze zdjęcia i filmy

Peru nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Do wstrząsu o magnitudzie 7,5 doszło w północnej części kraju – podało Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne.

Na razie nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych ani stratach materialnych. Trzęsienie miało miejsce w bardzo słabo zaludnionym regionie amazońskiego lasu deszczowego.



W sieci krążą już jednak tysiące zdjęć pokazujących zawalone budynki i zapadnięte drogi.



Ziemia zatrzęsła się około godz. 6 rano czasu miejscowego.



Hipocentrum trzęsienia znajdowało się na głębokości 100 km.



Wstrząsy były odczuwalne praktycznie w całym Peru, w tym w stolicy kraju, Limie.

An #earthquake with a magnitude of 7.5 occurred in #Peru. The focus was located at a depth of 112 km. The epicenter was located at a distance of 37 km from the city of Barranca. Tremors were felt in #Peru, #Ecuador, #Colombia. pic.twitter.com/Mpcyb3Dl67