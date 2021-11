„Süddeutsche Zeitung” o zachowaniu UE wobec Polski i muru: „Hipokryci”

Unia Europejska kręci nosem na Polskę z powodu warunków panujących na granicy z Białorusią. A co ze zmarłymi w kanale La Manche? Hipokryzją jest ocenianie Polski za sposób, w jaki odpiera migrantów, których sprowadził Łukaszenka – pisze w „Süddeutsche Zeitung” Josef Kelnberger w tekście pod tytułem „Hipokryci”.

Gdy w 2015 roku wybuchł kryzys migracyjny, kanclerz Niemiec Angela Merkel zapraszała imigrantów do Europy i przekonywała państwa członkowie, by solidarnie przyjmowały cudzoziemców. Sześć lat później narracja Berlina jest zupełnie inna, ale zdarza się, że urzędnicy w Brukseli wciąż krytykują Polskę.



„Istnieją powody, by krytykować polski rząd w wielu kwestiach – ale hipokryzją jest ocenianie za sposób, w jaki odpiera migrantów, których do granicy sprowadza autokrata Łukaszenka” – podkreśla w najnowszym tekście w „Süddeutsche Zeitung” Josef Kelnberger.



„Nieludzkie są te metody, nieludzki jest mur, który ma być teraz zbudowany? Europa powinna przyznać sama przed sobą: wszyscy jesteśmy Polakami” - uważa Kelnberger.



Publicysta zwraca uwagę, że „w środę w kanale La Manche utonęło 27 kobiet, mężczyzn i dzieci. Takich śmiałych przepraw w gumowych pontonach dokonują zwykle ludzie nieakceptowani przez UE, którzy ostatnią nadzieję upatrują w Wielkiej Brytanii – inną drogę zagradza im mur przed tunelem w Calais, zbudowany przez Francję i Wielką Brytanię".

Los 27 osób, „podobnie jak zgony na Morzu Śródziemnym lub na szlaku na Wyspy Kanaryjskie, jest częścią codzienności europejskiej polityki azylowej, która wspólnie formułuje wysokie wartości, ale w praktyce krajowej opiera się na izolacji” – zauważa Kelnberger.



Koalicja, która utworzy rząd w Niemczech – SPD, Zieloni i FDP – zapowiedziała teraz więcej humanitaryzmu w niemieckich kwestiach azylowych.



„Ich godne pochwały reformy staną się jednak problemem, jeśli jeszcze więcej osób wyruszy z ich powodu do Europy, stanie przed zamkniętymi granicami i tym samym powierzy się przemytnikom” – pisze „SZ”.



Zdaniem autora „minimum, jakie UE musi zrobić, to znaleźć wspólny język i wspólne procedury w polityce migracyjnej. Rząd niemiecki powinien rozpocząć nowe rozmowy w tej sprawie. Wydaje się to beznadziejne, ale jest warte każdego wysiłku".