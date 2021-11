Morawiecki dla dpa o kryzysie na granicy z Białorusią, Nord Stream 2 i reparacjach

Premier Polski Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu niemieckiej agencji prasowej dpa. Głównym tematem był kryzys na granicy z Białorusią, ale szef rządu mówił także o gazociągu Nord Stream 2 i reparacjach za straty wyrządzone przez Niemcy w Polsce podczas II wojny światowej.

Morawiecki, pytany dlaczego Polska nie przyjmuje pomocy z UE w ochronie granicy, np. od agencji ochrony granic Frontex, mówił, że „możemy przyjąć różnego rodzaju wsparcie, ale w tej chwili go nie potrzebujemy”.



Uzasadniał, że „mamy 15 000 funkcjonariuszy straży granicznej, a Frontex ma do 1200 funkcjonariuszy na wszystkich zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Poza tym mamy też 15 tysięcy żołnierzy. Tak więc nasza granica jest dość szczelna. I bronimy Europy przed kolejnym kryzysem migracyjnym. Uważam, że Unia Europejska musi być w stanie chronić swoje granice”.





Morawiecki: Łukaszenka nadużył rozmowy z Merkel

Dpa przypomina, że kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiała z białoruskim przywódcą Alaksandrem Łukaszenką o tym, jak rozwiązać kryzys na granicy z Białorusią. Zdaniem premiera Morawieckiego „Unia Europejska powinna zaangażować się w znalezienie dyplomatycznego rozwiązania. Ale kiedy kanclerz Merkel zadzwoniła do Łukaszenki, przyczyniła się do legitymizacji jego reżimu, podczas gdy walka o wolną Białoruś trwa już 15 miesięcy”.Premier zwracał uwagę, że „Łukaszenka nadużył również rozmowy z Angelą Merkel. Udawał, że Merkel zgodziła się na przetransportowanie 2000 imigrantów korytarzem do Niemiec i innych krajów europejskich. A to nie jest prawda”.

W kwestii ewentualnego wsparcia finansowego UE dla repatriacji migrantów do ich krajów ojczystych Morawiecki uważa, że „jest to wspólna sprawa, ponieważ migranci nie chcą zatrzymywać się w Polsce, chcą jechać do Niemiec i Holandii. Ale my nie chcemy czekać na Unię Europejską. Jeżeli będzie dobra wola ze strony Łukaszenki, to natychmiast podejmiemy ten pozytywny sygnał i będziemy współpracować w finansowaniu migrantów wracających do domu, do Iraku i innych krajów. To powinien być wspólny wysiłek, ale sami możemy też działać bardzo szybko”.



Pytany przez dpa czy obecny kryzys może zjednoczyć Europę, która od dłuższego czasu jest podzielona w kwestii polityki uchodźczej, premier Mateusz Morawiecki odpowiedział twierdząco. Podkreślił, że „polityka azylowa powinna być prerogatywą suwerennego państwa. Ale wspólną politykę migracyjną powinniśmy wypracować na poziomie europejskim”.





Premier: Nie możemy prowadzić polityki otwartych drzwi

Zdaniem polskiego premiera „pod tym względem jedność w Europie jest o wiele większa niż trzy czy cztery lata temu. Poprzednia polityka wobec uchodźców okazała się błędem. Większość krajów UE, z wyjątkiem jednego lub dwóch, zrozumiała, żeZapytany, czy mówiąc o poprzedniej polityce wobec uchodźców, ma na myśli tę, za którą odpowiedzialna była Angela Merkel, Morawiecki podkreśla: „Nie tylko ona, także kilku innych przywódców państw Europy Zachodniej chciało prowadzić politykę otwartych drzwi. Ale nie liczyli się z konsekwencjami”.

Dpa zwróciła uwagę, że coraz bardziej napięta staje się sytuacja na granicy Rosji i Ukrainy. „Mamy do czynienia z pewnym dodatkowym ruchem wojsk rosyjskich wokół Ukrainy” – przyznał Morawiecki „Ale jest też inny aspekt, o którym nie mówi się tak dużo: istnieje możliwość kryzysu energetycznego na Ukrainie. Jest ona uzależniona od rosyjskich dostaw ropy, gazu, a nawet węgla. Według niektórych analiz, rosyjski szantaż energetyczny może doprowadzić do blackoutu na Ukrainie” – wskazał.



Morawiecki potwierdził, że jego zdaniem Rosja używa energii jako broni przeciwko Ukrainie i wyraził nadzieję, że Niemcy w związku z tym zmienią swoje nastawienie do gazociągu Nord Sream 2, który „staje się narzędziem szantażu Ukrainy i Mołdawii. Jest też narzędziem manipulacji cenami energii. Oczekiwałbym, że nowy niemiecki rząd zrobi wszystko, aby Nord Stream 2 nie stał się narzędziem w arsenale prezydenta Putina”.





Reparacje od Niemiec

Inną ważną kwestią w stosunkach polsko-niemieckich w ciągu ostatnich kilku lat były reparacje za szkody wyrządzone przez Niemcy w Polsce podczas II wojny światowej. Czy sprawa jest już poza dyskusją? – pyta dpa.

„Nie, ta sprawa nie jest poza dyskusją, ponieważ Polska została bardzo źle potraktowana, nie otrzymując reparacji” – mówił premier „Tworzymy Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karskiego. Podpisałem tę decyzję w poniedziałek. Ten instytut zinstytucjonalizuje nasze wysiłki, by przeanalizować wszystkie straty, ale także by przeanalizować podejście, które zamierzamy przyjąć w sprawie reparacji” – wskazał.



Sejmowa komisja ds. reparacji „została poproszona o uzupełnienie raportu o dodatkowe informacje. Komisja zamknie go do lutego i przedstawi go opinii publicznej w późniejszym terminie” – poinformował w wywiadzie premier.



„Decyzja o tym, co, kiedy i jak zrobić z tym raportem, nie została jeszcze podjęta. Ale przygotowujemy wszystko, co jest potrzebne do zaprezentowania tego raportu światu” – mówił szef polskiego rządu.