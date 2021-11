Celebryta z Ani Mru-Mru uderza w wyborców PiS. Wulgarnie zaatakował też internautów

Marcin Wójcik, ps. Jabbar z kabaretu Ani Mru-Mru wrzucił do sieci zdjęcie w koszulce z wulgarnym symbolem atakującym PiS i wyborców tego ugrupowania. Pod postem natychmiast pojawiła się fala negatywnych komentarzy, na które Wójcik odpisywał nie stroniąc od obrażania internautów. Gdy ci m.in. zaczęli go porównywać do Barbary Kurdej–Szatan, zablokował im możliwość wyrażania opinii.

„Nowa koszulka treningowa” – pochwalił się Marcin Wójcik i zamieścił zdjęcie z ośmioma gwiazdkami.



Ze screenów zamieszczonych w sieci wynika, że internauci ostro zareagowali na tę prowokację, a celebryta odpowiadał im w wulgarny sposób. Ponieważ fala negatywnych opinii na temat jego zachowania rosła, wyłączył komentarze pod tym postem.



„Oni wszyscy żyją w swojej bańce przekonani, że na PiS i Solidarną Polskę glosowali jacyś kosmici, a nie Polacy z krwi i kości” – piszą internauci.



Poseł Mariusz Kałużny zamieścił nawet zrzut ekranu wskazujący, że Wójcik wulgarnie zaatakował m.in. wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka.

Inne zrzuty ekranu wskazują, że celebryta wulgarnie atakował internautów – większość jego agresywnych wpisów nie nadaje się do cytowania.

„Od chwili, kiedy pochwalił się napisaniem znamiennego listu do TVP, nie oglądam ich kabaretu” – piszą na Twitterze internauci i dodają: „Kolejny z cyklu Barbary Kurdej-Szatan”.



„Dawno temu przestałem ich oglądać” – komentują.



Oceniają, że jeszcze gorsze niż sama koszulka jest to, jak kabareciarz zachował się wobec internautów.



„Wstyd pani Wójcik” – podkreślają.



Na post umieszczony przez Wójcika odpowiedziała na Facebooku Małgorzata Jacyna-Witt, radna PiS ze Szczecina: „Jedno jest pewne. Nikt, kto ma odrobinę oleju w głowie, zero kompleksów i dużo klasy – na występy takich »artystów« nie powinien chodzić. To przedstawiciele nie kultury, a kuwety”.

Bo mu tam hołdów za to nie składali… i zaczęła się wielka awantura @copone1dak

Oni wszyscy żyją w swojej bańce przekonani, że na @pisorgpl i @SolidarnaPL glosowali jacyś kosmici a nie Polacy z krwi i kości…

Niestety podobny pogląd ma „postępowa” europa. Wiedzą to od Tuska… �� https://t.co/zX5Q9RHaGj — Bartosz Piekarski (@BartekPiekarsky) November 27, 2021

trochę mu się zwyzywało ludzi, nieźle garują od wczoraj pic.twitter.com/IiUgk0CQaP — Ban Prezes �� CK �� (@BanPrezes) November 27, 2021

Niby mądrzy… a jednak rąbnięci,

Niby wolni… a jednak zamknięci,

Niby zabawni… a jednak żenujący,

Niby weseli… a w środku skomlący!



Ps. Następna Kurdej-Szatan? ��‍♂️�� pic.twitter.com/OZrHmix10X — Bartosz Piekarski (@BartekPiekarsky) November 27, 2021

zagranie taktyczne, odwraca uwagę od Szatanowej, koszulka to pikuś, komentarze �������� pic.twitter.com/X6GMna483M — Robert Foresterski (@RForesterski) November 27, 2021

Pan Marcin Wójcik po swoim 'bohaterskim' comingout'cie i obrażeniu kilkunastu osób tekstami 'spieprzaj dziadu', 'won' i wyrażeniu zadowolenia,że pozbywa się części fanów, postanowił w równie 'bohaterski' sposób powstrzymać falę krytyki, wyłączając opcję komentarzy pod zdjęciem... pic.twitter.com/HtuZEmpuPg — Sikorka ���� #BabiesLivesMatter ❤ (@jotwube148) November 27, 2021

Widziałem kilka komentarzy pic.twitter.com/LZDUR8TbVD — Dariusz Korolczuk (@copone1dak) November 27, 2021

Zupelnie jak Kurdej��tez wylaczyla�� — Nikt i Ktoś (@nikt_i_ktos) November 27, 2021