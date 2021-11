Kolejne ataki migrantów. Służby obserwują zmianę taktyki

Kilkudziesięcioosobowe grupy migrantów forsowały granicę w okolicach Dubicz Cerkiewnych i Mielnika na Podlasiu. – Grupy napierających cudzoziemców nie były tak liczne, jak w ostatnich dniach – poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. Ataki odbywały się pod nadzorem białoruskich pograniczników.

W Dubiczach Cerkiewnych ok. godz. 17 grupa 25 osób forsowała zaporę na granicy polsko-białoruskiej. Zaczęło się od rzucania kamieniami w kierunku polskich patroli. W tym samym czasie białoruscy funkcjonariusze oślepiali polskie służby laserami i światłami stroboskopowymi.



Atakujący rozcięli druty kolczaste, rzucili kładkę zrobioną z bali i desek, a następnie zaczęli wchodzić na teren Polski. – Cała ta akcja była nadzorowana i nagrywana przez służby białoruskie – podkreśliła rzeczniczka. Do Polski przedarło się 17 obywateli Iraku. Zostali oni zawróceni do linii granicznej.



Natomiast w Mielniku na polską granicę napierała grupa licząca ok. 40 osób. Akcja rozpoczęła się ok. godz. 20.30. Zdarzenia przebiegały podobnie jak wcześniej w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Na początek cudzoziemcy obrzucali kamieniami polskich funkcjonariuszy i żołnierzy, a Białorusini oślepiali ich.

Na zniszczone ogrodzenie rzucono kładkę. – Na stronę polską przeszło 36 osób. Byli to obywatele Syrii i Iraku. Osoby te zostały zawrócone do linii granicy państwowej – powiedziała Michalska. Zapewniła, że podczas tych wydarzeń nikt nie został poszkodowany ani ze strony polskich służb, ani napierających cudzoziemców.



Ogółem minionej doby zanotowano 125 prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej. 51 cudzoziemców otrzymało nakaz opuszczenia Polski.



Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 37 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 8 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.