Giertych ostro ws. trumien i szczątków Polaka. „Sięgasz pan dna”

Trumna ze szczątkami działacza emigracyjnego, uczestnika i kronikarza Powstania Listopadowego Maurycego Mochnackiego dotarła do Polski. „Ale w witaniu trumien to trzeba przyznać, że PiS jest najlepszy” – skomentował na Twitterze adwokat Roman Giertych. Zdaniem większości osób komentujących ten wpis, prawnik sympatyzujący z PO przekroczył kolejną granicę. „W pisaniu chamskich tłitów nikt pana nie pokona” – ocenił Jan Mosiński, poseł PiS.

Maurycy Mochnacki to działacz emigracyjny, pisarz, uczestnik Powstania Listopadowego, autor rozprawy „Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831”. Był jednym z najbardziej znaczących publicystów swojej epoki, wybitnym analitykiem polskich zrywów niepodległościowych.



W ostatniej drodze do ojczyzny towarzyszyli Mochnackiemu żołnierze oraz delegacja z Polski. Pogrzeb na warszawskich Powązkach Wojskowych był zwieńczeniem uroczystości rozpoczętych w sobotę rano w Wojskowym Porcie Lotniczym „Okęcie”. Tam przedstawiciele Wojska Polskiego powitali samolot CASA. Wydarzenia mają miejsce po ponad 180 latach od śmierci Polaka we francuskim Auxerre.



Zobacz także -> Giertych w imieniu Czarneckiego straszy pozwem prokuratora. „Próba wywarcia nacisku”



„Ale w witaniu trumien to trzeba przyznać, że PiS jest najlepszy” – skomentował na Twitterze adwokat Roman Giertych.

#wieszwiecej Polub nas

„Jak mentalnie służy się cywilizacji, która sika na groby, to rzeczywiście trudno zrozumieć szacunek dla zmarłych bohaterów polskiej wspólnoty” – oceniła na Twitterze dziennikarka Ewa Stankiewicz.

„Wrócił bohater po 190 latach i takim wpisem powitany przez byłego wicepremiera rządu RP!” – dodał historyk prof. Sławomir Cenckiewicz. „Na pogrzebie było PSL z marszałkiem Piotrem Zgorzelskim na czele, była Konfederacja, ale nikogo z Platformy Obywatelskiej, z miasta za wolność którego bił się i rany odniósł Mochnacki też brak prezydenta…” – zaznaczył.



„Niżej już upaść nie można” – oceniają wpis prawnika internauci.



„Co jest nie tak z opozycją?” – pytają.



Zobacz także -> Roman Giertych: Jarosław Kaczyński chciał mnie pozbawić życia



Wielu użytkowników sieci przyznaje, że są zdruzgotani wpisem Romana Giertycha. „Brak mi słów by w kulturalny sposób powiedzieć panu co czuję, kiedy pan pisze….” – napisał kolejny z internautów i dodał: „Sięgasz pan dna”.



„Masz coś pan do Maurycego Mochnackiego, czy po prostu jego głównym przewinieniem jest to, że jego szczątki wróciły do Polski za rządów PiS? Do krytyki trzeba mieć również pewien zasób inteligencji” – czytamy.



Więcej o sprowadzeniu szczątków polskiego poety pisaliśmy TUTAJ.



ZOBACZ także, co o Mochnackim mówił premier Mateusz Morawiecki.

Wrócił bohater po 190 latach i takim wpisem powitany przez byłego wicepremiera rządu RP!



Na pogrzebie było @nowePSL z marszałkiem @PZgorzelskiP na czele, była @KONFEDERACJA_ , ale nikogo z PO, z miasta za wolność którego bił się i rany odniósł Mochnacki też brak prezydenta... https://t.co/MJKMH58viY — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) November 27, 2021

Ale w witaniu trumien to trzeba przyznać, że PiS jest najlepszy. https://t.co/wKB1cE3QjE — Roman Giertych (@GiertychRoman) November 27, 2021

Trzeba przyznać, że Romek się wyrobił na soku z buraka. Kolejny mały człowiek, któremu wydaje się, że może być autorytetem. https://t.co/ReNQNJgVhC — Political Fiction (@PoliticalFicti1) November 27, 2021

W pisaniu chamskich tłitów nikt pana nie pokona. — Jan Mosiński (@MosinskiJan) November 27, 2021

Pis wita tylko trumny z Bohaterami i ludźmi którzy czynią dobro , zdrajcom powitania nie przysługują ! — Andrzej (@Andrzej19731780) November 27, 2021

Masz coś pan do Maurycego Mochnackiego, czy po prostu jego glównym przewinieniem jest to, że jego szczątki wróciły do Polski za rządów PiS? Do krytyki trzeba mieć również pewien zasób inteligencji. — Jo.aszka (@aszka_jo) November 27, 2021

To skandaliczne, co Pan napisał. A przed laty walczył Pan o sprowadzenie prochów gen. Maczka do PL. Jak perspektywa się zmienia... — Maria C (@mariamedizin_c) November 27, 2021

Swoich przeciwników, czy wrogów można nienawidzić, ale dobrze byłoby wiedzieć że jednak jest jakaś nieprzekraczalna granicą której człowiek o elementarnej wrażliwości i kulturze nie przekroczy. Jak widać Pan do nich nie należy — Edyta_S (@EdytaS12) November 27, 2021