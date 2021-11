Prognoza długoterminowa. Rzecznik IMGW nie ma wątpliwości

Pierwszy śnieg spadł już obficie w wielu miejscach kraju. Z prognoz IMGW wynika, że zimowa aura może utrzymać się w kolejnych dniach a nadchodząca zima i święta mogą być mroźne i śnieżne. – Są duże szanse, że na wschodzie i południu święta Bożego Narodzenia będą białe – mówił w TVP Info rzecznik Instytutu Grzegorz Walijewski.

Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że śnieg pojawi się w najbliższych dniach i w niektórych miejscach się utrzyma.



– Pojawi się dzisiaj w całej Polsce zachodniej i północno-zachodniej, tam nawet spadnie do 15 cm śniegu – wskazał. Dodał, że do wtorku będzie chłodno i będzie padał śnieg, jednak w środę sytuacja się poprawi; dotrze cieplejsze powietrze z zachodu. – Wówczas na dwa dni będzie spokój z zimą, w przyszły weekend znowu będzie śnieżnie – przekazał.



Wyjaśniał, że to nie jest anomalia i w przeszłości bywało podobnie. – To może nas dziwić, ale nie powinno, takie temperatury są typowe dla listopada. Powinniśmy się cieszyć, bo cały czas walczymy ze zmianą klimatu, a jak jest chłodniej, to jest oddech dla przyrody – mówił Walijewski.





Prognoza długoterminowa na święta Bożego Narodzenia 2021

Rzecznik IMGW pytany o prognozy długoterminowe wskazał, że Instytut dysponuje modelem pogodowym na czas od 20 do 27 grudnia.– Wynika z niego, że w całej wschodniej i południowej części kraju będzie padał śnieg. Szanse na to, że temperatura będzie poniżej zera, są 70-procentowe. W całym kraju będą niewielkie opady śniegu i wychodzi na to, że na wschodzie i południu jest spora szansa, że będą białe święta.Wskazał przy tym, że według innych prognoz długoterminowych nadchodząca zima ma być śnieżna i mroźna. – Jeżeli nie w grudniu, to w styczniu będzie śnieżnie – powiedział.