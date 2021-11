Miller ubolewa, że konflikt na granicy wygra Morawiecki. Internauci w szoku

„Niestety konflikt na granicy wygra Kaczyński z Morawieckim” – napisał na Twitterze europoseł Koalicji Europejskiej Leszek Miller. „Niestety, bo nie wygra Rosja z jej białoruskim satelitą? Stara miłość nie rdzewieje” – odpowiedział politykowi, który wiele lat należał do PZPR, dziennikarz Wojciech Wybranowski. Mocnych ripost było jednak znacznie więcej.

Na granicy polsko–białoruskiej trwa wojna hybrydowa realizowana przez reżim w Mińsku przy wsparciu Moskwy.



„Niestety konflikt na granicy wygra Kaczyński z Morawieckim. Tam się nic więcej nie zdarzy oprócz tego, co już się zdarzyło” – skomentował w Polsat News Leszek Miller, a cytat z tymi słowami wrzucił też do sieci. „Za jakiś czas po wygaszeniu konfliktu PiS ogłosi zwycięstwo, a zdjęcia z bohaterskiej obrony granicy zasilą kampanię wyborczą PiS” – stwierdził.



Zdaniem internautów, tysiące naszych żołnierzy, strażników granicznych i policjantów bohatersko broni granicy. Celem powinna być więc ochrona Polski i bezpieczny powrót przedstawicieli służb do ich domów i rodzin, a nie to, kto politycznie zyska w całej sprawie.



„Ale to kto powinien wygrać? Łukaszenka?” – zapytała Millera dziennikarka „Polska Times" Blanka Aleksowska.

„A Łukaszenka to jakiś Pana kolega z wojska, że Pan tak narzeka?” – komentują użytkownicy sieci.



„Niestety? Pan, jak widzę, jak zawsze po stronie naszych wschodnich sąsiadów” – oceniają pod postem polityka na Twitterze.



Pojawiają się również mocne pytania, na które Leszek Miller nie odpowiedział: „Niestety? Serio? Czyli pan wolałby żeby Łukaszenka z Putinem wjechali do Polski na czołgach?”



„Słowo klucz niestety" – dodał redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego” Wojciech Wybranowski. „Niestety, bo nie wygra Rosja z jej białoruskim satelitą? Stara miłość nie rdzewieje. Zwłaszcza po moskiewskiej pożyczce” – napisał.

Słowo klucz "niestety"



Niestety, bo nie wygra Rosja z jej białoruskim satelitą?

