Sekretarz stanu USA: „Wzywamy reżim Łukaszenki do zakończenia represji”

„Wzywamy reżim Łukaszenki do zakończenia represji wobec członków społeczeństwa obywatelskiego i innych obywateli” – napisał we wpisie na Twitterze Sekretarz Stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken. Szef amerykańskiej dyplomacji wezwał Łukaszenkę do wypuszczenia więźniów politycznych.

Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



„Wzywamy reżim Łukaszenki do zakończenia represji wobec członków społeczeństwa obywatelskiego i innych obywateli; natychmiastowego uwolnienia prawie 900 więźniów politycznych na Białorusi oraz przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów pod międzynarodową obserwacją” – napisał we poście na Twitterze sekretarz stanu USA, który w związku z atakiem hybrydowym Łukaszenki na Polskę oraz ruchami rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą odwiedzi Europę.



W poniedziałek w Rydze Blinken weźmie udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO, którego tematem ma być właśnie odpowiedź na ruchy wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Sekretarz stanu odwiedzi również Szwecję.





Our position is clear: We call on the Lukashenka regime to end the crackdown on members of civil society and other citizens; to immediately release the nearly 900 political prisoners in Belarus, and to hold free and fair elections under international observation. https://t.co/JtpApuF6L8