Francja: 20. z rzędu weekend protestów przeciw paszportom sanitarnym

Prawie 20 tys. osób demonstrowało w sobotę we Francji przeciwko paszportom sanitarnym w wielu miastach kraju, w tym 3,5 tys. w Paryżu – poinformowało MSW.

MSW odnotowało 155 akcji protestacyjnych w kraju. To 20. weekend mobilizacji przeciwko obowiązującym w miejscach publicznych certyfikatom sanitarnym.



W obliczu piątej fali COVID-19 rząd ogłosił w czwartek kolejne obostrzenia, w tym utratę ważności paszportów sanitarnych osób w wieku 18-64 lata, które nie poddadzą się szczepieniu 3. lub przypominającą dawką preparatów przeciwko koronawirusowi. Nieszczepionym dawkami przypominającymi seniorom powyżej 64 roku życia ważność paszportów upływa już 15 grudnia.



Od czwartku ponad 3 mln Francuzów zapisało się na szczepienia dawką przypominającą – podają władze medyczne.



Na terytoriach zamorskich Francji: Martynice i Gwadelupie trwają gwałtowne protesty przeciwko obowiązkowi szczepień pracowników sektora medycznego. Dochodzi do grabieży, podpaleń, blokad dróg. Przeciwnicy szczepień dopuszczają się aktów przemocy wobec medyków i policjantów.



