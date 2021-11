USA: „Wszystkie opcje są na stole” w kwestii zniechęcenia Rosji do agresji na Ukrainę

Asystent sekretarza stanu ds. Europy i Eurazji Karen Donfried stwierdziła w piątek, że „wszystkie opcje są na stole”, jeśli chodzi o zniechęcenie Rosji do eskalacji konfliktu na Ukrainie. Dodała też, że USA starają się pozyskać więcej informacji na temat próby zamachu stanu przeciwko prezydentowi Zełenskiemu.

„Naszym celem wciąż jest uniknięcie tego. Jak wiadomo, wszystkie opcje są na stole, mamy cały zestaw narzędzi i cały zakres opcji” – powiedziała Donfried, odpowiadając na pytanie o działania USA wobec potencjalnej nowej inwazji Rosji na Ukrainę.



Donfried, która w amerykańskim resorcie dyplomacji odpowiada za politykę europejską, mówiła w piątek podczas telekonferencji prasowej o planowanej wizycie sekretarza stanu Antony'ego Blinkena na Łotwie i w Szwecji.



W poniedziałek w Rydze Blinken weźmie udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO, gdzie według Donfried ma odbyć „poważne rozmowy” zarówno na temat odpowiedzi na ruchy wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą, jak i o koncepcji strategicznej Sojuszu.



„Będziemy rozmawiać na temat naszej oceny tego, co dzieje się przy granicy i zaczniemy rozmowy o tym, jakie mamy opcje i co powinniśmy razem zrobić jako sojusz” – powiedziała.



Według CNN i innych mediów administracja Bidena rozważa obecnie wysłanie dodatkowego sprzętu i broni na Ukrainę w reakcji na działania Rosji.





Mówiąc o drugiej części wizyty Blinkena – spotkaniu szefów dyplomacji krajów OBWE w Sztokholmie – Donfried nie odpowiedziała wprost na pytanie, czy dojdzie na nim do rozmów Blinkena z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Zasugerowała jednak, że jest to możliwe.



Donfried odniosła się też do piątkowej konferencji prasowej prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, podczas której ogłosił on – powołując się na posiadane nagrania – o szykowanej próbie zamachu stanu przeciwko niemu, w którą mieli być zamieszani „przedstawiciele z Rosji” oraz ludzie najbogatszego ukraińskiego oligarchy Rinata Achmetowa. Według Zełenskiego zamach miał być planowany 1-2 grudnia.



„Jesteśmy w kontakcie z władzami Ukrainy i będziemy o tym rozmawiać. Staramy się uzyskać dodatkowe informacje na ten temat” – powiedziała Donfried.