Trąba wodna na północy Hiszpanii [WIDEO]

U wybrzeży gminy Castro Urdiales na północy Hiszpanii zauważono w sobotę trąbę wodną. Lokalne prognozy pogody przewidywały burze z piorunami w tym obszarze. Służby wezwały mieszkańców do zachowania ostrożności.

Służby ratunkowe we wspólnocie autonomicznej Kantabria w północnej części Hiszpanii poinformowały o otrzymaniu kilku zgłoszeń związanych ze sztormem. Zaapelowano o zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożności oraz o niezbliżanie się do wybrzeża w celu uniknięcia niepotrzebnego ryzyka.



W sobotę zarejestrowano trąbę wodną u wybrzeża ok. 25 km na północny-zachód od Bilbao.



Trąba wodna w chwili zetknięcia z ziemią może przekształcić się w tornado. Samo zjawisko trąby powstaje przy wilgotnym powietrzu, zimniejszym od wód. Powietrze nagrzewa się i podnosi, po czym, jeśli wiatry z różnych stron tworzą ruch okrężny, tworzy się kolumna wody.









Hoy tenemos varios avisos por ⚠️ #fma entre ellos por temporal de Mar �� como siempre os pedimos sentido común y precaución para evitar riesgos innecesarios acercándote a la costa, os dejamos el video de Manga Marina que nos ha visitado sacada desde la lejanía y seguridad pic.twitter.com/xbN4y533H8 — DYA Cantabria (@DYACantabria) November 27, 2021