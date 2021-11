Prestiżowa porażka Kosiniaka-Kamysza. Utracił ważne stanowisko

Na tydzień przed kogresem PSL, który wybierze nowego przewodniczącego partii obecny lider, Władysław Kosiniak-Kamysz, poniósł niespodziewaną, prestiżową porażkę. Utracił stanowisko przewodniczącego Rady Głównej Ludowych Zespołów Sportowych. Nowym szefem LZS został poseł Mieczysław Baszko z Partii Republikańskiej.

LZS to zrzeszenie klubów sportowych działających w małych miejscowościach. O zmianie na stanowisku szefa organizacji poinformował minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Serdecznie gratuluję wybranemu dziś, nowemu przewodniczącemu Rady Głównej LZS, posłowi Mieczysławowi Baszko. Jestem przekonany o doskonałej współpracy pomiędzy LZS z @SPORT_GOV_PL.

Za ciężką pracę na rzecz LZS serdecznie dziękuję dotychczasowemu przewodniczącemu @KosiniakKamysz. pic.twitter.com/3MNRAwDuHQ — Kamil Bortniczuk (@KamilBortniczuk) November 27, 2021

Kongres PSL odbędzie się 4 grudnia w Warszawie. Władysław Kosiniak-Kamysz będzie się ubiegał o reelekcję.Mieczysław Baszko od 1996 r. był członkiem PSL, w 2015 r. został szefem struktur partii na Podlasiu, z listy ludowców wszedł też do Sejmu. Trzy lata później przeszedł do Porozumienia i w 2019 r. zdobył mandat z listy Prawa i Sprawiedliwości.Po odejściu Jarosława Gowina ze Zjednoczonej Prawicy Baszko wraz z innymi członkami Porozumienia, którzy pozostali w koalicji rządzącej wstąpił do Partii Republikańskiej pozostając w Klubie Parlamentarnym PiS.