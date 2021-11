Wariant Omikron. Włoscy badacze wykonali pierwszą fotografię

W szpitalu pediatrycznym Bambino Gesù w Rzymie po raz pierwszy sfotografowano nowy wariant koronawirusa o nazwie Omikron. O osiągnięciu grupy tamtejszych badaczy poinformowano w sobotę.

Zmutowany wariant wirusa został sfotografowany przez zespół naukowców pod kierunkiem profesora Carlo Federico Perno we współpracy z profesor Claudią Alteri z uniwersytetu w Mediolanie. Jedna fotografia przedstawia strukturę kolca białkowego wirusa w wariancie Omikron, a druga w Delcie, co porównuje się z kolcem pierwszej wersji SARS-CoV-2.



Jak wyjaśnili badacze, Omikron ma znacznie więcej mutacji niż Delta, która już była bardzo zmutowana. W przypadku nowego wariantu mutacje te są skoncentrowane w strefie, która wchodzi w interakcję z komórką ludzką.



Naukowcy wyjaśnili, że znaczne różnice w obrazie wirusa nie oznaczają automatycznie, że wariant jest bardziej niebezpieczny, ale to, że jeszcze bardziej dostosował się do organizmu człowieka.



„Dalsze badania wskażą nam, czy to przystosowanie jest neutralne, mniej czy bardziej niebezpieczne” – podkreślili badacze, cytowani przez włoską agencję informacyjną ANSA.

#wieszwiecej Polub nas

Prima foto al mondo della variante #Omicron realizzata nell'area di ricerca di Medicina Multimodale del Bambino Gesù. Mostra la struttura della proteina spike della variante Omicron a destra e Delta a sinistra rispetto alla spike originale SARS CoV-2 #ANSA https://t.co/PtV3nk137S — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 27, 2021

Covid: Lazio rafforza sequenziamenti, a caccia Omicron. Assessore sanità, tamponi allo Spallanzani,controlli a campione #ANSA https://t.co/c0IkQtBN0o — Ansa Roma&Lazio (@AnsaRomaLazio) November 27, 2021

Covid Campania, positivo di ritorno da sud Africa in isolamento https://t.co/ZMvnoo0H03 — Sky tg24 (@SkyTG24) November 27, 2021

źródło: PAP, ANSA, Sky TG24

Ministerstwo Zdrowia Włoch wysłało do regionów okólnik, w którym zachęca do wzmocnienia działań w zakresie śledzenia i sekwencjonowania w celu zidentyfikowania możliwych przypadków związanych z wariantem B.1.1.529. Dokument został podpisany przez dyrektora generalnego Prewencji Sanitarnej przy Ministerstwie Zdrowia, Gianniego Rezzę. W zawiadomieniu podkreślono, że wariant ma dużą liczbę. Jak wyjaśniono, to cecha, która może prowadzić do „znacznej zmiany właściwości antygenowych wirusa”.We Włoszech zidentyfikowano już. Mężczyzna przyleciał z Mozambiku do Mediolanu. Chwilę po wylądowaniu wykonał test na obecność koronawirusa. Zakażony wariantem B.1.1.529 oraz jego pięcioosobowa rodzina z regionu Kampania trafili na izolację. Są w dobrym stanie zdrowotnym.