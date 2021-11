Tusk znów dzieli Polaków: KOD na ulicach to... Polska lepsza [WIDEO]

– Dawaliście nadzieję – także mnie – kiedy pełniłem funkcję szefa Rady Europejskiej. Nie macie pojęcia, ile energii, ile siły przetrwania i wiary w przyszłość dawaliście Polakom i Europejczykom na całym kontynencie – mówił Tusk na obchodach szóstej rocznicy powstania Komitetu Obrony Demokracji. W czasie, gdy piastował to stanowisko, inny czołowy polityk PO, Sławomir Neumann, wyznał w kuluarowej rozmowie, że „KOD jest niczym”.

– Będziemy ci wszyscy, którzy może przez chwilę zwątpili, waszymi dłużnikami – oświadczył Tusk, który chwalił aktywistów KOD za „odwagę i bezinteresowność”. Twierdził, że organizacja – którą zrównywał z KOR-em, SKS-em i „Solidarnością” – „wpisała się w najlepszą historię naszej ojczyzny ostatnich kilkudziesięciu lat”. – Wszędzie w Polsce jesteście najbardziej autentyczną gwarancją, że przyjdzie ten lepszy dzień – twierdził.



– Każda godzina, każdy dzień waszego zaangażowania powodował, że Polska była wbrew tej władzy lepsza – mówił Tusk o manifestacjach, w których uczestniczył m.in. aktywista o pseudonimie Farmazon. W czasie wychwalanych przez lidera PO demonstracji Farmazon groził dziennikarzom uszkodzeniem ciała i wymusił zaniechanie interwencji prasowej.



Podczas swojego wystąpienia Tusk twierdził, że KOD „dawał mu nadzieję”, gdy był szefem Rady Europejskiej. W tamtym okresie Sławomir Neumann wyjaśniał swojemu koledze partyjnemu, że „Nie ma KOD-u, KOD jest niczym”.

– Ci ludzie z tego KOD-u, bez organizacji, są niczym. Możesz mieć tysiąc ludzi, bez organizacji są niczym. Możesz mieć stu żołnierzy, którzy są, k***a, spartanami i w***bią ten tysiąc w kosmos. Pospolite ruszenia w Polsce kończyły się tym, że się napili na końcu Sejmu, k***a. Jak szło wojsko zaciężne przeciwnika, to wypier***ali do domu. Taki jest KOD. (…) Nie wierz w takie rzeczy. Ci ludzie na końcu - patrz, kto jest sensowny i bierz go do siebie. To jest metoda. Kodziarze to nie jest żadna siła. Oni będą świetni wiesz do czego? Żeby brać komórki i filmować – mówił Neumann na taśmach, które ujawnił portal tvp.info

Przemawiając do działaczy KOD-u Tusk ponownie agresywnie zaatakował swoich przeciwników politycznych, wyzywając działaczy Zjednoczonej Prawicy od tchórzy i hien. Zaledwie dwa dni po ogłoszeniu przez premiera Mateusza Morawieckiego tarczy antyinflacyjnej o wartości 10 mld zł lider PO oskarżył rząd o „wyjęcie Polakom bezpośrednio z kieszeni” – poprzez „drożyznę” – 20 mld zł.





Bajka o Lwie







– Niedawno oglądałem z wnukami „¨ i zrozumiałem, że jest to metafora dzisiejszych czasów. Pamiętacie, był zły lew Skaza, który kiedy objął władzę, wokół niego było ciemno albo była pożoga, kompletna ruina, a jego ludzie, jego władza – to były te hieny, które zajmowały się wyłącznie rabowaniem własnych obywateli i te filmowe hieny, działały wyłącznie we własnym interesie. I tak naprawdę nie ma moim zdaniem w tej metaforze, w tej przenośni, ani grama przesady – perorował lider partii, której przedstawiciele za swoich rządów proponowali głodnym dzieciomLider PO oświadczył też, że rząd jest bezczynny wobec, dlatego „wszyscy powinniśmy angażować się w »«”. – Szkoda każdej sekundy, każdej minuty – straszył.Na konwencję z okazji szóstej rocznicy powstania Komitetu Obrony Demokracji, na której udzielono głosu Donaldowi Tuskowi, nie zaproszono... założyciela organizacji. Mateusz Kijowski skomentował ten fakt na Facebooku.Wcześniej Kijowski oceniał, że „najbardziej zaszkodzili mu” Grzegorz Schetyna (były przewodniczący Platformy Obywatelskiej) i „Gazeta Wyborcza” Były lider Komitetu Obrony Demokracji jest rozczarowany swoimi antyrządowymi sojusznikami. Głównie PO i „Gazetą Wyborczą” o to, że „wycina” go z życia publicznego. Pytany, dlaczego KOD „zdechł”, stwierdził wóczas, że mógł być „drugą Solidarnością”, ale „podstawowy błąd popełnił Jarosław Kaczyński, nie wprowadzając stanu wojennego”.