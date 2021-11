Lempart oblała farbą siedzibę PiS. Aktywiści kpili z kobiety sprzątającej budynek. Nowe nagranie [WIDEO]

Liderka Strajku Kobiet i aktywiści kpili z pani sprzątającej pod siedzibą PiS w Warszawie, po tym jak Marta Lempart wylała farbę na drzwi i schody prowadzące do budynku. Kobieta zwróciła uwagę sprawczyni, by po sobie posprzątała dając jej wiadro. „Pani myśli, że ja miliony zarabiam, żebym za kogoś sprzątała?”. Lempart zignorowała kobietę, mimo, że jak twierdzi walczy o prawa kobiet. Nagranie z tego zdarzenia trafiły do mediów społecznościowych. Internauci komentując to, stanęli w obronie sprzątaczki.

Do mediów społecznościowych trafiło nagranie, na którym widać, jak Marta Lempart oblewała w piątek czerwoną farbą wejście do siedziby Prawa i Sprawiedliwości ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Towarzyszyło jej jedynie kilku aktywistów. Przyniesiono też kukłę przedstawiającą kobietę.



Na sytuację zareagowała pani sprzątająca budynek. Zapytała, „kto to zrobił”. Lempart przyznała się, że to ona ubrudziła obiekt. Kobieta odpowiedziała: „no to niech pani umyje to teraz”. Znana z wulgarnych wypowiedzi liderka Strajku Kobiet stanowczo stwierdziła, że tego nie zrobi. Sprzątaczka dodała: „pani myśli, że ja miliony zarabiam, żebym za kogoś sprzątała?”. Lempart zignorowała kobietę, mimo, że jak twierdzi walczy o prawa kobiet.



Sprzątaczka weszła do siedziby PiS, po czym wróciła z wiadrem i mopem wskazując, by wejście do obiektu oblane farbą zostało umyte. – Ja nie będę za darmo robiła – dodała. Zebrani aktywiści zaczęli kpić z kobiety, mówiąc, by to Jarosław Kaczyński posprzątał. – Niech pani prezesa poprosi, niech przyjdzie zmywać. Panie prezesie, robota jest – krzyczała jedna z osób. Ktoś inny jeszcze kpił: „prezes Kaczyński pozmywa. Niech pani się nie martwi”.

Pozdrawiam Panią Sprzątająca. Wyrazy szacunku z serca. Czy wielu może ochrzanic tę osobę chuligana? Wielu? Pani z filmu, dziękuję Pani ❤️ — Katarzyna Sokołowska (@KatarzynaSokoo4) November 27, 2021

Ta PANI co pracuje uczciwie przez sprzątanie to jest PRAWDZIWA KOBIETA❤️... A co to za stworzenie co tak farbami zabrudziło te schody?

Ukarać trzeba... To się nazywa WANDALIZM... — Grażyna B.K. (@KeclerGrazyna) November 26, 2021

Walka o prawa kobiet w wykonaniu Marty Lempart. Brak szacunku i pogarda do Pani sprzątającej.

Należą się przeprosiny i zwrot kosztów sprzątania. pic.twitter.com/HuAHKzx2bz — Anna Zalewska (@AnnaZalewskaMEP) November 26, 2021

W sumie całe lewactwo w pigułce. Narobić syfu są pierwsi, a później niech ktoś inny przyjdzie i posprząta... — Martius (@MarJar8) November 27, 2021

Odrażająca jest pogarda tych osobników "walczących o prawa kobiet" do Pani Sprzątającej, która ciężko pracuje na swój byt.

Modelowy przykład nienawiści lewaków, do zwykłych ludzi. Tych lewaków, którzy mają gęby pełne frazesów o "szacunku" i "prawach człowieka". — KominiarzEuropejski (@KominiarzEU) November 27, 2021

Po czym Lempart zachęcała do podobnych działań. – Idźcie do biur PiS-u, do biur Konfederacji; idźcie pod urząd wojewódzki zostawić tam ślad – mówiła.i aktywistów oraz złożyli wyrazy szacunku i uznania dla pani sprzątającej. Ruszyła też akcja „#MuremzaPaniącosprząta”.