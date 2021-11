Uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego. „Budował współczesną polską tożsamość”

W sobotę odbyły się uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Powstaniec listopadowy i działacz emigracyjny został pochowany w Alei Zasłużonych, obok mogił uczestników zrywów narodowych.

W pogrzebie uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki. W czasie uroczystości głos zabrali przedstawicieli władz i członków rodziny Mochnackiego. Modlitwę odmówił wikariusz generalny biskupa polowego Wojska Polskiego ks. prał. kan. płk Bogdan Radziszewski.



W trakcie uroczystości odegrany został hymn RP; odbyły się egzekwie pogrzebowe. Po złożeniu trumny Mochnackiego w grobie, pododdział honorowy Kompanii Reprezentacyjnej WP oddał salwę honorową. Na grobie Mochnackiego złożono wieńce. Uroczystości zakończyły się odegraniem „Marsza żałobnego” Fryderyka Chopina.





Historia Maurycego Mochnackiego

Maurycy Mochnacki (1803-1834) uznawany jest za jednego z najpłodniejszych publicystów politycznych okresu zaborów. Był znany ze swojego radykalizmu i z bezkompromisowego diagnozowania przyczyn politycznych klęsk Polski. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, skąd został w 1823 r. relegowany z rozkazu księcia Konstantego za przynależność do Związku Wolnych Polaków. Był uczestnikiem sprzysiężenia Piotra Wysockiego. Wziął udział w powstaniu listopadowym.Został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Po upadku zrywu emigrował do Francji, gdzie napisał „Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831”. Popadał w konflikty ze starszymi i bardziej doświadczonymi politykami Wielkiej Emigracji działającymi we Francji.

„W emigracji wojna domowa trwa ciągle. Mnóstwo partii, rozjątrzenia coraz większe” – pisał w liście do rodziców 6 listopada 1834 r.



Przez wiele dziesięcioleci uważano, że Mochnacki zmarł na nieuleczalną i śmiertelną wówczas gruźlicę, częstą wśród żyjących w fatalnych warunkach polskich emigrantów. Prawdopodobną przyczyną zgonu był jednak wylew. Mochnackiemu nie dane było wrócić do Polski. Zmarł 20 grudnia 1834 r. w Auxerre i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.









„Budował polską tożsamość”

źródło: pap

Premier Mateusz Morawiecki mówił w sobotę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, że Mochnacki budował zręby współczesnej polskiej tożsamości. – To właśnie jemu zawdzięczamy, że wraz z wielkimi wieszczami (...) budował nowoczesną, współczesną polską tożsamość i czynił to niezwykle skutecznie – powiedział szef rządu.Jak przypomniał, Mochnacki w swoim krótkim, ale intensywnym życiu był spiskowcem, studentem, publicystą, muzykiem, powstańcem i pisarzem. Zaznaczył, że „historia powstania narodu polskiego” Mochnackiego jest uważana przez wielu za wybitne dzieło prozy XIX w.Szef polskiego rządu podkreślał, że Mochnacki był jednym z praojców polskiej niepodległości, a także polskiej solidarności. – To niesamowite, jak wspaniale potrafił inspirować swoich współczesnych, mimo tak trudnego czasu, w jakim przyszło mu żyć – mówił Morawiecki.Premier mówił, żea „w tamtym czasie, kiedy nie było to oczywiste, Mochnacki patrzył na naród jako na całość, która składa się ze wszystkich grup, klas, warstw narodowych, i tego przecież potrzebowaliśmy, to nas rozsadzało”.Przypominał, że żołnierz, który idzie w bój, zakłada na szyję nieśmiertelnik, gdzie są jego dane osobowe na wypadek śmierci. – Maurycy Mochnacki doznał wielu obrażeń w powstaniu listopadowym, był dzielnym żołnierzem, wspaniałym Polakiem, te jego rany stały się jego nieśmiertelnikiem, bo dzięki nim rozpoznaliśmy go – powiedział Morawiecki.Jak mówił, „Maurycy Mochnacki swoim czynem, swoim życiem zasiał ziarno prawdziwej nieśmiertelności, bo był trubadurem wolności, poszukiwania prawdy, niepodległości i solidarności, a to są wartości, które są budulcem ducha”.