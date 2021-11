Wielka Brytania. Wykryto dwa przypadki mutacji Omikron. Będzie wystąpienie Johnsona

Minister zdrowia Wielkiej Brytanii Sajid Javid poinfowmował, że w kraju tym wykryto dwa przypadki mutacji Omikron koronawirusa. Oba przypadki są powiązane ze sobą, osoby zarażone przebywają w samoizolacji wraz z domownikami. Na 17 (18 czasu polskiego) brytyjski premier zapowiedział konferencję prasową w tej sprawie. – Nowy wariant koronawirusa Omikron prawdopodobnie nie będzie odporny na obecne na rynku szczepionki, a obawy z nim związane są obecnie wyolbrzymiane - ocenił cytowany w sobotę przez BBC mikrobiolog prof. Calum Semple z rady naukowej doradzającej brytyjskiemu rządowi w sytuacjach kryzysowych (SAGE).

Javid przekazał, że osoby zakażone mutacją Omikron wróciły niedawno z RPA. Szef brytyjskiego resortu zdrowia dodał, że do czerwonej listy, na którą już wpisano RPA, Botswanę (w tym kraju wykryto mutację po raz pierwszy – 22 listopada), Suazi, Lesoto, Namibię i Zimbabwe, od 4 rano w niedzielę dopisane zostaną: Angola, Malawi, Mozambik i Zambia. Jak zauważył minister, sytuacja zmienia się bardzo szybko i w miarę jej rozwoju będa podejmowane kolejne środki ostrożności.



Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ma dziś wieczorem wypowiedzieć się na temat ewentualnych restrykcji, które mogą zostać wprowadzone w okresie świątecznym.



Mutacja Omikron (B 1.1.529), jak wskazał w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister zdrowia RP Waldemar Kraska, jest mutacją, „o której mało wiemy, ale wydaje się, że jest bardziej zjadliwa i bardziej zakaźna niż Delta”.





Czy w Polsce wykryto mutację Omikron?

Kraska dodał, że w Polsce nie wykryto jeszcze nowej mutacji koronawirusa, ale sytuacja jest monitorowana na bieżąco.

Czy Omikron wywoła kolejną falę?

źródło: Reuters, gov.uk, thesun.co.uk

Według brytyjskich mediów wariant Omikron, zakwalifikowany przez Światową Organizację Zdrowia jako „niepokojący”, zawiera mutacje, które najprawdopodobniej zwiększyły jego zdolność do rozprzestrzeniania się. Brak danych uniemożliwia jednak jasne określenie, czy jest on bardziej odporny na szczepionki i czy może prowadzić do cięższego przebiegu Covid-19.Zdaniem cytowanego przez BBC mikrobiologa prof. Calum Semple Semple'a obecne na rynku szczepionkiwywołanej nowym wariantem.– Nowa sytuacja nie jest katastrofą, a obawy części z moich kolegów są naprawdę wyolbrzymione – ocenił naukowiec. – Odporność nabyta dzięki szczepieniu nadal ochroni nas przed ciężkim przebiegiem choroby. Katar, przeziębienie czy ból głowy są nadal możliwe, jednak szanse na trafienie do szpitala czy śmierć są zdecydowanie mniejsze po przyjęciu szczepionki i to się nie zmieni – dodał rozmówca BBC.Z oceną mikrobiologa zgodził się prof. Andrew Pollard - dyrektor Oxford Vaccine Group, zespołu naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, którzy opracowali szczepionkę przeciw Covid-19 produkowaną przez firmę AstraZeneca. Jednocześnie podkreślił, że potrzebne są kilkutygodniowe badania, które pozwolą wyciągnąć konkretne wnioski na temat wariantu Omikron.– Pomimo mutacji występujących w innych wariantach (koronawirusa), szczepionki nadal są w stanie chronić przed poważnym przebiegiem choroby powstałej w wyniku zakażenia wariantem Alfa, Beta, Gamma czy Delta. Jest naprawdę mało prawdopodobne, by w zaszczepionych społecznościach doszło do powtórzenia nasilenia się pandemii, jak miało to miejsce przed rokiem – wskazał Pollard.