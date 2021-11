Na oczach 11-letniego syna zabił teściową i żonę. Dziecko wezwało policję

W trakcie awantury domowej w Szczecinie od ciosu nożem zginęła 63-letnia kobieta, druga została ciężko ranna i zmarła w szpitalu – informuje portal rmf24.pl. Sprawca odebrał sobie życie. Według informacji portalu w domu w tym czasie był jego 11-letni syn i to on miał zadzwonić na policję.

Trwa zabezpieczanie śladów i gromadzenie materiału dowodowego ws. śmierci trzech osób w Szczecinie – potwierdziła w sobotę Prokuratura Okręgowa w tym mieście.



– W związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w nocy, prokurator z udziałem techników kryminalistyki, jak również policji wykonywał czynności procesowe – powiedziała rzeczniczka prokuratury Alicja Macugowska-Kyszka.





Nie żyją trzy osoby

źródło: PAP, rmf24.pl

„Przeprowadzone zostały oględziny. Zabezpieczone zostały ciała trzech osób, które w związku z tym zdarzeniem poniosły śmierć” – dodała. Poinformowała też, że ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok tych osób.Prokuratura nie udziela więcej informacji w tej sprawie.O tragicznych wydarzeniach jako pierwszy poinformował rmf24.pl. Według portalu do zdarzenia doszło w trakcie awantury domowej. Zabójstwa dwóch kobiet miał dokonać nożem mężczyzna, który następnie miał popełnić samobójstwo.Ofiary to jego żona (która według informacji portalu zmarła po przewiezieniu do szpitala) i teściowa. Policję na miejsce tragedii wezwał syn – 11-letni chłopiec.