Premier: Polska jest lojalnym i sumiennym członkiem europejskiej i transatlantyckiej wspólnoty

„Polska jest zarówno proeuropejska, jak i proamerykańska” – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki, załączając swój niedawny wywiad dla francuskiego „Le Figaro”.

„W mijającym tygodniu, po spotkaniu z prezydentem Emmanuelem Macronem, we francuskim dzienniku »Le Figaro« mówiłem o tym, że Polska jest lojalnym i sumiennym członkiem europejskiej i transatlantyckiej wspólnoty” – napisał Morawiecki.



– Wykonujemy swoje zadanie – bronimy wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej. Polska jest zarówno proeuropejska, jak i proamerykańska – podkreślił.



Do wpisu premier załączył fotokopię swojego wywiadu dla „Le Figaro” z tego tygodnia.



Morawiecki wrócił w piątek wieczorem z Londynu, gdzie spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem . W czwartek szef polskiego rządu z kolei był w Berlinie, gdzie spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel oraz z Olafem Scholzem, który jest kandydatem na nowego kanclerza tego kraju. W środę Morawiecki w Paryżu rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem . Udał się też do Lublany na spotkanie z szefem słoweńskiego rządu Janeszem Janszą.

W poprzednich dniach polski premier spotkał się z przywódcami: Litwy, Łotwy, Estonii, a także premierami państw Grupy Wyszehradzkiej (w jej skład poza Polską wchodzą Węgry, Czechy i Słowacja) oraz z premierem Chorwacji.