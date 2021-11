Wikunie, jeżozwierze palawańskie, kangur oraz kitanka lisia. Nowi mieszkańcy zoo

Łódzki ogród zoologiczny wzbogacił się o nowe gatunki zwierząt, część z nich będzie można już wkrótce oglądać w orientarium. Nowymi mieszkańcami zoo w Łodzi są m.in. wikunie, jeżozwierze palawańskie, kangur oraz kitanka lisia.

To kolejne zwierzęta, które w ostatnim czasie wzbogaciły kolekcję łódzkiego ogrodu zoologicznego. Ma to związek z przygotowaniami do otwarcia orientarium o powierzchni 7,5 ha, w którym zamieszkają zwierzęta z Azji Południowo-Wschodniej. Obiekt za ponad 260 mln zł jest zasiedlany przez kolejne gatunki, które przechodzą okres aklimatyzacji w nowym miejscu.





Co jeszcze czeka nas w łódzkim zoo?

Tym razem do ogrodu trafiły m.in. jeżozwierze palawańskie, kangur oraz kitanka lisia.Powiększyło się również stado naszych kangurów. Dołączyła do niego dwuletnia samica z Pragi – poinformował wiceprezes łódzkiego zoo Tomasz Jóźwik.

Dodał, że do Łodzi przyjechała także tamaryna cesarska oraz wikunie – najmniejszy przedstawiciel rodziny wielbłądowatych.



– Dwie samice z zoo w Danii uzupełnią nasze dotychczasowe stado. Z Krakowa udało nam się przywieźć kitankę lisią, która ma stworzyć parę z samcem tego gatunku mieszkającym w naszym zoo od początku tego roku. Razem z kitanką przyjechał także wieloszpon lśniący – zupełnie nowy gatunek w naszym ogrodzie. Wieloszpon w przyszłości zamieszka w orientarium – wyjaśniła kierownik działu hodowlanego Barbara Wicińska.



Wszystkie nowe zwierzaki można oglądać już na ekspozycji. Przedstawiciele zoo poinformowali, że w najbliższych tygodniach do Łodzi dotrą kolejne nowe gatunki.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Orientarium ma zostać otwarte dla zwiedzających w pierwszy kwartale przyszłego roku. Jego budowa rozpoczęła się trzy lata temu. Obiekt zajmie blisko połowę terenu łódzkiego zoo.Dzięki nowej inwestycji w ogrodzie zoologicznym pojawią się nowe gatunki zwierząt: orangutany, pantery mgliste, rekiny, niedźwiedzie malajskie, gibony, dzioborożce, langury, szpaki balijskie i płaszczki.