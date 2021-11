Biskupi piszą adwentowe listy do wiernych. „Ostatnie słowo należy do Boga”

Ostatnie słowo nie należy i nie będzie nigdy należeć do zła – napisał prymas Polski abp Wojciech Polak w liście na rozpoczynający się w niedzielę adwent. W Kościele katolickim to czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.

Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego. „Adventus” oznacza przyjście. Dla starożytnych Rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Jezusa Chrystusa.





Odkrywanie Boga

Przed nami adwentowe Msze święte roratnie, rekolekcje, spotkanie z Bożym Słowem, adwentowa spowiedź , a także różne dzieła miłosierdzia. Nie „prześpijmy" więc tego Adwentu.

wskazał, że pojęcie to oznacza „zarówno przyjście, jak i obecność”. Czas ten jest więc kolejną w naszym życiu szansą, aby „odkryć Boga bliskiego, czułego i troskliwego”.„Bóg nie chce kreślić szczegółów dotyczących apokaliptycznych wizji końca świata. On nas tylko zapewnia, że ostatnie słowo nie należy i nie będzie nigdy należeć do zła. Nawet gdybyśmy znajdowali się w samym epicentrum tragedii, możemy podnieść głowę i zobaczyć, że nad tym wszystkim jest On sam” – napisał prymas.Przyznaje jednocześnie, że trudne doświadczenia są częścią ludzkiego życia. „Pan jednak wciąż nam powtarza: Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie!” – podkreślił.„Adwentowe otwarcie na przychodzącego Zbawiciela zachęca nas do spojrzenia na nasze problemy, ale także na sprawy Polski i świata, z perspektywy wiary w Boga. Jestem głęboko przekonany, że obronę naszej granicy możemy połączyć z ewangeliczną wrażliwością na cierpienie bliźnich” – napisał w liście na adwentList metropolity poznańskiego zostanie odczytany w kościołach archidiecezji w niedzielę.

Abp Marek Jędraszewski do wiernych archidiecezji krakowskiej skierował list pasterski pt. „Adwent Maryi – i nasz”. „W tym adwentowym czasie módlmy się gorliwie, zwłaszcza na różańcu, abyśmy umieli czuwać nad tym dobrem, jakim jest każda polska rodzina, jakim jest Kościół i jakim jest cała Polska” – napisał.





Do podjęcia na nowo wspólnej wędrówki wiary wezwał natomiast w liście do wiernych z diecezji rzeszowskiej bp Jan Wątroba.



„Pomimo rozwoju nauki i techniki, świat w którym żyjemy ciągle staje przed nami jako nieodkryty, momentami niebezpieczny, a często budzący w sercach bezradność i trwogę. Przekonały nas o tym kolejne fale pandemii, trwające konflikty i napięcia międzynarodowe, a także wysoka inflacja i odczuwalny wzrost cen” – stwierdził biskup. Zaznaczył, że ostatnie słowo „należy do Boga, którego chwała tym mocniej rozbłyśnie, im większe mroki niepewności spowijają naszą codzienność i nasze serca”.