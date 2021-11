Przylecieli z RPA do Amsterdamu. 61 pasażerów z koronawirusem

U 61 osób, które przyleciały w piątek do Amsterdamu z Republiki Południowej Afryki, stwierdzono zakażenie koronawirusem. Dziś zostaną u nich wykonane kolejne testy, które mają wykazać, czy chodzi o nowy wariant koronawirusa – Omikron.

KORONAWIRUS – RAPORT



Na lotnisku Schiphol w Amsterdamie wylądowały w piątek dwa samoloty holenderskich linii KLM, którymi z Kapsztadu i Johannesburga przyleciało w sumie około 600 pasażerów. 61 zakażonych osób trafiło na izolację do hotelu w pobliżu lotniska.



W piątek rząd Holandii zakazał wszelkich podróży lotniczych z południa Afryki. Pasażerowie, którzy byli już w drodze, zostali po przylocie poddani szczegółowym testom.



Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ostrzegło, że nowy wariant koronawirusa, Omikron, stanowi duże ryzyko dla Europy. Specjaliści Światowej Organizacji Zdrowia określili go jako odmianę wysoce zaraźliwą.

źródło: IAR

Według danych WHO, na świecie odnotowano do tej pory około stu przypadków wariantu Omikron, głównie w RPA i Botswanie. Według mediów dotarł on już także do Izraela, Hongkongu i Belgii.. Decyzję o wstrzymaniu lotów podjęły: Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Kanada, Rosja, Arabia Saudyjska, Brazylia, Wielka Brytania i Australia.Minister zdrowia Republiki Południowej Afryki, Joe Phaahla uznał ograniczenia w podróżowaniu za nieuzasadnione. – To całkowicie sprzeczne ze standardami, którymi kieruje się Światowa Organizacja Zdrowia – powiedział dziennikarzom.