Będzie przyspieszenie wyborów? Sasin: PiS chce się z obecnymi problemami mierzyć

– Zakładamy, że wybory parlamentarne odbędą się za dwa lata; nie ma dzisiaj żadnych dyskusji w PiS o konieczności ich przyspieszenia – powiedział w sobotę wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że PiS chce się z obecnymi problemami mierzyć i je rozwiązywać, dlatego nie jest dobrą drogą ucieczka od problemów w postaci wcześniejszych wyborów.

Szef MAP pytany w sobotę na antenie RMF FM, czy są prowadzone dyskusje na temat przyśpieszenia wyborów, odpowiedział: „Nie ma dzisiaj żadnych przesłanek i żadnych dyskusji w Prawie i Sprawiedliwości o konieczności przyspieszonych wyborów”.



Jak mówił, jego ugrupowanie zakłada, że te wybory odbędą się za dwa lata, w konstytucyjnym terminie. – Tak planujemy nasze rządy, planujemy nasze programy i nasze działania do tych wyborów – powiedział.



Zobacz także: Podpisano umowę ws. holdingu spożywczego. „Ma łamać zmowy cenowe” [WIDEO]



Wicepremier dodał, że PiS jest przygotowane, by kontynuować rządy. – Będziemy też przygotowani do tego, żeby kontynuować tę misję, jeśli wyborcy zdecydują w tych wyborach, które przed nami, że PiS ma kontynuować misję rządzenia – wskazał.





PiS rządzi sześć lat w bardzo trudnej sytuacji

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Na stwierdzenie, że sondaże są w ostatnich tygodniach dla PiS niekorzystne, Jacek Sasin odpowiedział, że „nie podziela tego poglądu”. Jak mówił, jego ugrupowanie rządzi w Polsce sześć lat w bardzo trudnej sytuacji – „pandemii koronawirusa, wywołanym tą pandemią kryzysie gospodarczym, inflacji, zaburzeniach na rynkach energetycznych”. – To są problemy, których Europa i świat nie przeżywały właściwie nigdy w takiej skali – ocenił.Sasin podkreślił, że PiS nie jest ugrupowaniem, które ucieka od problemów. – Chcemy się z tymi problemami zmierzać i chcemy je rozwiązywać. A nie jest dobrą drogą ucieczka od problemów w postaci wcześniejszych wyborów – zaznaczył.