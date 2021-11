Autobus z dużą prędkością uderzył w budynek. Jest wiele ofiar

Co najmniej 19 osób zginęło, a 20 zostało rannych w katastrofie autobusu w środkowym Meksyku. Jak poinformowała policja, autobus z dużą prędkością uderzył w stojący w pobliżu autostrady dom.

Do tragicznego wypadku doszło w piątek na autostradzie w Joquicingo, miasteczku w stanie Meksyk, na południowy zachód od Mexico City.



Autobus jechał do jednego z lokalnych kościołów. W pewnym momencie wypadł z trasy i uderzył w budynek. Zginęło co najmniej 19 osób, a 20 zostało rannych.



Rannych przetransportowano do pobliskich szpitali ambulansami i częściowo śmigłowcami.

ÚLTIMO MOMENTO: Autoridades del municipio mexiquense de #Joquicingo reportan el cierre de la carretera El Guarda de Guerrero-Malinalco por accidente de autobús que se quedó sin frenos, chocó contra una vivienda y dejó alrededor de 50 heridos. Servicios de rescate están en la zona pic.twitter.com/dai8NmjNic — envoz mx (@envozmx) November 26, 2021

źródło: pap

Trwa ustalanie przyczyn tragedii. Według mediów zawiodły hamulce pojazdu, ale w grę mogą wchodzić również inne przyczyny, w tym trudne warunki atmosferyczne.