Ewakuacja setek migrantów z Mińska. Porównują reżim Łukaszenki do Państwa Islamskiego

Samoloty z migrantami odlatują z Białorusi do krajów arabskich, mimo ostrzeżeń reżimu Aleksandra Łukaszenki, że loty mogą się nie odbyć, bo „nie opłaciła ich Unia Europejska”. Iracki przewoźnik Iraqi Airways poinformował o kolejnym – czwartym – locie ewakuacyjnym z Mińska. Łącznie przewieziono już blisko 1500 osób. Jeden z pasażerów lotu w rozmowie z telewizją Kurdistan24 porównał to, co działo się z migrantami na Białorusi z działaniami terrorystów z tzw. Państwa Islamskiego.

Iraqi Airways przekazało w sobotę nad ranem, że irackie Ministerstwo Transportu realizuje czwarty lot ewakuacyjny dla obywateli Iraku, którzy utknęli na granicy białorusko-polskiej.



Ministerstwo potwierdziło odlot czwartego samolotu Iraqi Airlines z Mińska w kierunku lotnisk Erbil i Bagdad. Przekazano, że lotem podróżowało 420 osób. Łącznie po wykonaniu czterech lotów przewoźnik ewakuował z Białorusi 1458 obywateli Iraku.



Irackie władze spodziewają się kolejnych grup migrantów, którzy powrócą do kraju. Przygotowywane są kolejne loty ewakuacyjne dla tych osób. „Są blisko wdrożenia oficjalnych zatwierdzeń” – podkreślono w komunikacie.





Migrant: Białoruskie służby nas torturowały

Akcję ewakuacyjną na żywo transmitowała telewizja Kurdistan24. W rozmowie ze stacją jeden z pasażerów lotu do Iraku, któremu nie udało się przedostać do Europy Zachodniej porównał to, co działo się z migrantami na Białorusi, z działaniami terrorystów z tzw. Państwa Islamskiego. Ostrzegł też wszystkich, by nie lecieli na Białoruś,

Mężczyzna powiedział, że białoruska policja torturowała imigrantów. – Mam nadzieję, że nikt nie da się zwieść kłamstwom przemytników i nie wpadnie w ich pułapki – przyznał.



Irakijczycy stanowią zdecydowaną większość migrantów, których białoruskie władze ściągnęły w ostatnich tygodniach do Mińska, by przerzucić ich na granicę z Litwą, a potem Polską.



Część linii lotniczych z Bliskiego Wschodu zawiesiło od tego czasu połączenia lotnicze z Białorusią, inne nie wpuszczają na pokład samolotów do tego kraju mieszkańców Iraku, Syrii czy Afganistanu.



Zarówno Stany Zjednoczone jak i kraje Unii Europejskie potępiły operację hybrydową Białorusi i uznały, że jest to niedopuszczalne wykorzystywanie migrantów.