Hiszpania zgadza się na ekstradycję b. szefa kontrwywiadu wojskowego Wenezueli do USA

Sąd Karny i Administracyjny Hiszpanii (Audiencia Nacional) wydał w piątek zgodę na ekstradycję do USA byłego szefa kontrwywiadu wojskowego Wenezueli generała Hugo Carvajala, zaufanego oficera byłego prezydenta tego kraju Hugo Chaveza. W innym orzeczeniu sąd zgodził się na wydanie Amerykanom również byłej osobistej pielęgniarki zmarłego w 2013 r. polityka.

Według madryckiego dziennika „La Razon” piątkowe orzeczenie Audiencia Nacional kończy ostatecznie konflikt w tym sądzie dotyczący ekstradycji Carvajala , który cieszył się zaufaniem zarówno Chaveza, jak i jego następcy Nicolasa Maduro. Generał został ujęty w Hiszpanii w 2014 r. po swojej ucieczce z Wenezueli.



Od października br. w hiszpańskim wymiarze sprawiedliwości trwał spór w sprawie wydania Amerykanom generała Carvajala, któremu zarzuca się udział w masowej wysyłce narkotyków do USA .





Sprzeciw sędziego

źródło: pap

Za pozostawieniem w Hiszpanii byłego szef wojskowego kontrwywiadu Wenezueli opowiadał się sędzia Manuel Garcia-Castellon z Audiencia Nacional, twierdząc, że. Sędzia nie tylko sprzeciwia się ekstradycji generała, ale w październiku wezwał go na świadka.Zgodnie z piątkowym orzeczeniem Audiencia Nacional generał może zostać wydany Amerykanom, gdyż hiszpański wymiar sprawiedliwości „otrzymał od USA gwarancje”, na podstawie których Carvajal nie otrzyma kary dożywotniego więzienia ani nie będzie poddawany torturom lub innym niehumanitarnym praktykom.W piątek Audiencia Nacional zgodziła się również na ekstradycję do USA Patricii Diaz Guillen, byłej. Miała ona prać pieniądze i należeć do organizacji przestępczej związanej z jednym z wenezuelskich milionerów Raulem Gorrinem. On również jest poszukiwany przez amerykański wymiar sprawiedliwości.