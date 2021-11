Niemieckie reakcje na powołanie Instytutu Strat Wojennych w Polsce

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla agencji dpa poinformował, że podpisał dokument o utworzeniu Instytutu Strat Wojennych. „Polski rząd przygotowuje się do zwiększenia politycznej, a przede wszystkim publicznej presji na Niemcy” – pisze w tym kontekście w piątek dziennik „Welt”.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w wywiadzie dla agencji dpa, że kwestia odszkodowań wojennych „nie jest poza dyskusją, bo Polska została bardzo źle potraktowana, nie otrzymując reparacji”.



Powołana jednostka ma zinstytucjonalizować wysiłki na rzecz badania wszystkich szkód wojennych, a także zająć się dalszym postępowaniem w sprawie roszczeń odszkodowawczych.



Morawiecki zapowiedział też, że powołana w 2017 r. sejmowa komisja do zbadania zniszczeń wojennych zakończy prace nad swoim raportem w lutym przyszłego roku. „Decyzja o tym, co, kiedy i jak zrobimy z tym raportem, jeszcze nie zapadła” – zaznaczył premier. „Ale przygotowujemy wszystko, aby przedstawić ten raport światu” – dodał.

. W II wojnie światowej życie straciło od czterech do sześciu milionów Polaków – pisze w piątek dpa.Dla rządu federalnego kwestia ta jest prawnie i politycznie zamknięta. Odnosi się to przede wszystkim do traktatu „dwa plus cztery” o konsekwencjach polityki zagranicznej zjednoczenia Niemiec z 1990 roku. W traktacie między RFN, NRD i czterema byłymi mocarstwami okupacyjnymi – USA, Związkiem Radzieckim, Francją i Wielką Brytanią –. Co więcej, wiele państw zaatakowanych i okupowanych przez nazistowskie Niemcy, takich jak– podkreśla dpa.

Jednak „Niemcom trudno jest odpowiedzieć (Polsce) argumentami” – pisze Sven Felix Kellerhoff w dzienniku „Welt”. „Nie da się bowiem zaprzeczyć, że szkody wyrządzone przez II wojnę światową w Polsce były ogromne”.





Zdewastowany kraj

Od inwazji III Rzeszy 1 września 1939 r., „pod każdym względem sprzecznej z prawem międzynarodowym, aż do zimy 1944/45 r.. Pod względem liczby ludności: z około 35 milionów mieszkańców zginął więcej niż co szósty. (...) Około połowę z nich stanowili polscy katolicy, a połowę polscy Żydzi. Co druga ofiara Holocaustu pochodziła z Polski” – przypomina autor.Zdaniem Kellerhoffa „powstanie instytutu jest o tyle wybuchowe, że w przyszłości za niemiecką politykę zagraniczną będzie odpowiadała prawdopodobnie polityk z partii Zielonych.”.Sarrazin „nie jest już deputowanym do Bundestagu (...) Na razie nie wiadomo, czy zostanie on »zaopiekowany« przez MSZ. W związku z tym jest zbyt wcześnie, by spekulować, czy jego stanowisko wpłynie na stanowisko nowego rządu federalnego w sprawie reparacji” – pisze „Welt”. W każdym razie „polski rząd przygotowuje się do zwiększenia politycznej, a przede wszystkim publicznej presji na Niemcy”.