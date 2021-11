Ofensywa dyplomatyczna prezydenta. Z liderami V4 porozmawia o sytuacji w regionie

Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu głów państw Grupy Wyszehradzkiej w poniedziałek w Budapeszcie. Tematem spotkania będzie polityczna przyszłość współpracy w ramach V4 oraz wartości i interesy wobec zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.

W niedzielę prezydent uda się do Budapesztu, gdzie w poniedziałek odbędzie się spotkanie głów państw Grupy Wyszehradzkiej. Wizyta oficjalnie rozpocznie się w poniedziałek o godz. 09:30, kiedy odbędzie się ceremonia powitania liderów państw wyszehradzkich przez prezydenta Węgier Janosza Adera.



Jak przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, prezydent na spotkaniu w Budapeszcie będzie kontynuował swoją ostatnią intensywną działalność dyplomatyczną. „Prezydent oczywiście zrelacjonuje sytuację na polskiej granicy i kwestie bezpieczeństwa w regionie, ale rozmowa będzie również dotyczyć samej Grupy Wyszehradzkiej” – powiedział Kumoch.

Jak ocenił, Grupa Wyszehradzka jest „jednym z okrętów flagowych naszej współpracy regionalnej”. „Grupa Wyszehradzka spowodowała wzrost siły jej krajów – połączone razem mają bardzo dużą siłę głosów w Radzie, dzięki niej jesteśmy w UE siłą, z którą należy się liczyć” – zaznaczył szef BMP.

„Ten szczyt jest planowany w bardzo dobrym momencie. W ostatnich tygodniach prezydent swoimi rozmowami bardzo dokładnie i skutecznie nakreślił wśród europejskich przywódców to, co się dzieje na wschodniej granicy, i ten punkt widzenia został przyjęty” – dodał Kumoch.



Szef BMP poinformował także, że spotkanie prezydentów odbędzie się w okrojonym składzie, ze względu na problemy zdrowotne prezydenta Czech Milosza Zemana.



Spotkanie prezydentów V4 składać się będzie z dwóch sesji. Pierwsza z nich rozpocznie się o godz. 10:00, a jej tytuł to „The Next 30 Years of V4: The Potential Directions of our Cooperation”. Druga sesja, pod tytułem „Values and Interests in a Changing Geopolitical Landscape” rozpocznie się o godz. 11:30. Po obu sesjach, o godz 12:45, planowane są wystąpienia prezydentów.



We wtorek o 09:30 prezydent Duda weźmie natomiast udział w otwarciu panelu pt. „Leaders for the New World” podczas szczytu Planet Budapest 2021, poświęconego problematyce zrównoważonego rozwoju.



Wizyta prezydenta na Węgrzech zakończy się we wtorek wczesnym popołudniem - około godz. 14 planowany jest powrót prezydenta do Warszawy.