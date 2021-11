„Alarm!”. Znał osobiście pięciu papieży, przyjaźnił się z Janem Pawłem II [WIDEO]

Swoim życiorysem mógłby obdzielić co najmniej kilku ludzi, i to nie tylko dlatego, że żył prawie 103 lata. „Alarm!” przyjrzał się niezwykłej historii o. Jerzego Tomzińskiego, który osobiście znał pięciu papieży i przyjaźnił się z Janem Pawłem II. – Wujek Jerzy zawsze opowiadał, że jego największym marzeniem była służba Bogu – opowiadał Szymon Tomziński, krewny wieloletniego przeora klasztoru paulinów na Jasnej Górze i generała zakonu, który zmarł 14 listopada. – To, że trafił na Jasną Górną to był przypadek. W wieku 11-12 lat jechał furmanką na odpust z rodzicami. Powiedział, że jeżeli spotka trzy żydowskie furmanki, wstąpi do zakonu ojców paulinów i tak się też stało – mówił krewny.

