Wschodzące Gwiazdy Europejskiej Lekkoatletyki. Polacy nominowani w konkursie

Sprinterka Pia Skrzyszowska oraz biegacz średniodystansowy Krzysztof Różnicki zostali nominowani w plebiscycie European Athletics Golden Tracks w kategorii Wschodząca Gwiazda Europejskiej Lekkoatletyki - poinformował PZLA.

20-letnia warszawianka ma za sobą bardzo udany sezon. Imponowała już w hali – na początku marca w Arenie Toruń zajęła szóste miejsce w mistrzostwach Europy rywalizując na dystansie 60 metrów przez płotki. W maju jako pierwsza zawodniczka w historii wygrała podczas superligi drużynowych mistrzostw Europy biegi na 100 metrów oraz 100 metrów przez płotki.



Latem sięgnęła po złoty medal mistrzostw kontynentu do lat 23. Start w igrzyskach w Tokio zakończyła na półfinale.

🎂 20

🥇 European U23 100mH champion

🏆 European Team Championships 100m and 100mH winner

📊 Fifth in the 60mH at the European Indoors



