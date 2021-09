Proboszcz prowadził… sklep monopolowy. Zareagował biskup

Marek N., 49-letni proboszcz parafii w gminie Herby w diecezji gliwickiej prowadził w odległym o 50 km Myszkowie sklep monopolowy. Proceder ujawniły lokalne media. – Jednym z ważniejszych zadań, jakie Kościół wypełnia na rzecz społeczeństwa, jest troska o trzeźwość narodu. Dlatego też czerpanie zysków ze sprzedaży alkoholu przez osoby duchowne stoi w jaskrawej sprzeczności z tym zadaniem – komentuje tę sytuację gliwicka kuria. Ordynariusz diecezji odwołał kapłana z funkcji zarządcy parafii.

Według portalu gminaherby.pl, ks. N. prowadził sklep monopolowy od ponad roku. Dziennikarze portalu wysłali do niego e-mail z pytaniami. Duchowny nie odpowiedział, ale krótko potem wyrejestrował działalność. Według portalu sklep funkcjonuje dalej, pod tą sama marką, ale firmę prowadzi „bliska przyjaciółka księdza, członkini rady parafialnej z jego poprzedniej parafii, która „często przebywa w Herbach”.



Duchowny będzie zarządzał parafią w tej ostatniej miejscowości jeszcze tylko przez kilka tygodni. Bowiem po ujawnieniu procederu biskup gliwicki Jan Kopiec wezwał ks. N. na rozmowę i odwołał go z pełnionej funkcji. Kapłan przestanie ją pełnić w dn. 24 października 2021 r.



Jak wskazał rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Gliwicach ks. Krystian Piechaczek, „Kodeks Prawa Kanonicznego zakazuje osobom duchownym zajmowania się działalnością handlową (por. kanony 286 i 1392)”. Kan. 286 zabrania „duchownym uprawiania handlu lub transakcji osobiście lub przez innych, czy to na własną, czy na korzyść innych, chyba że za zgodą legalnej władzy kościelnej”, zaś Kan. 1392 przewiduje za handel bez zezwolenia przełożonych „karę stosowną do ciężkości przestępstwa”.

„Biskup Gliwicki nie wyraził zgody na tego typu działalność; nie był również proszony o udzielenie takiego pozwolenia. Jednym z ważniejszych zadań, jakie Kościół wypełnia na rzecz społeczeństwa, jest troska o trzeźwość narodu. Dlatego też czerpanie zysków ze sprzedaży alkoholu przez osoby duchowne stoi w jaskrawej sprzeczności z tym zadaniem” – napisał ks. Piechaczek w komentarzu, o który poprosili dziennikarze „SuperExpressu”.„Biskup Gliwicki, po zapoznaniu się z omawianą sprawą oraz po wysłuchaniu wyjaśnień ks. Marka, postanowił z dniem 24 października br. odwołać go z zajmowanego urzędu administratoraoraz o tymczasowym nieprzydzielaniu mu innych funkcji i zadań” – dodał rzecznik gliwickiej kurii.