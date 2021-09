Pijany kierowca miejskiego autobusu potrącił kobietę. Co na to przewoźnik?

51-letnia kobieta trafiła w poniedziałek do szpitala z podejrzeniem pęknięcia kości barkowej i wstrząśnienia mózgu po tym, jak potrącił ją pijany kierowca miejskiego autobusu w Dąbrowie Górniczej – podał starszy sierżant Marcin Kasprzyk z dąbrowskiej policji. Konsorcjum, które obsługuje tę linię autobusową odmówiło komentarza.

Funkcjonariusze ustalają okoliczności wypadku, planowane są przesłuchania świadków. Wiadomo, że kobieta została potrącona, kiedy próbowała wsiąść do samochodu zaparkowanego przy trasie przejazdu autobusu linii 609; nie był to rejon przystanku. Siła uderzenia była tak duża, że sosnowiczanka została wyrzucona na odległość kilku metrów. We wtorek nadal przebywała w szpitalu.



Badanie stanu trzeźwości na miejscu wypadku wykazało, że 56-letni kierowca - mieszkaniec Dąbrowy Górniczej - miał w wydychanym powietrzu ponad 3 promile alkoholu. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany.





Co na to przewoźnik?

źródło: PAP, Dziennik Zachodni

Linię 609, która kursuje pomiędzy byłą Hutą Katowice w Dąbrowie Górniczej a miejscowością Grabowa w powiecie zawierciańskim w gminie Łazy obsługuje konsorcjum S.J. LZ Apolinary Lazar, Marcin Lazar, PKS Południe Sp. z o.o., ze siedzibą w Zendku.„Dziennik Zachodni” zapytał, jak to się stało, że kierowca autobusu w środku dnia był kompletnie pijany i czy nie był badany na zawartość alkoholu we krwi przed przystąpieniem do pracy. Konsorcjum odmówiło komentarza w tej sprawie.